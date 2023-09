O investimento surgiu numa altura em que a AB InBev está a sofrer um boicote nos Estados Unidos, o que levou as vendas e receitas a cair severamente.

9 Setembro 2023, 19h25

O multimilionário Bill Gates apostou 95 milhões de dólares (89 milhões de euros) em ações da empresa de cervejas belgas Anheuser-Busch (AB InBev), conhecida pela Bud Light. O investimento foi realizado através da Fundação Bill e Melinda Gates, mas não está a dar frutos.

A aposta ocorreu no segundo trimestre deste ano e Gates comprou 1,7 milhões de ações da cervejeira belga.

O investimento surgiu numa altura em que a AB InBev está a sofrer um boicote nos Estados Unidos, o que levou as vendas e receitas a cair severamente. A empresa de cervejas usou a influenciadora digital Dylan Mulvaney na última publicidade da Bud Light, uma das cervejas mais vendidas no território norte-americano.

Mas a publicidade com Mulvaney não foi bem vista no mercado devido ao facto da também atriz ser transgénero. Os clientes da marca tiveram uma reação transfóbica e isso alienou a base de clientes, o que levou a uma espiral descendente para a empresa belga.

Ainda assim, o investimento da Fundação Gates pode vir a representar a luz ao fundo do túnel para a empresa, com o fundador da Microsoft a mostrar o apoio à cervejeira.

Apesar deste apoio, a verdade é que Bill Gates está a perder dinheiro. Desde que Gates adquiriu os quase dois milhões de títulos que a empresa belga recuou 2% em bolsa. Só este ano, e desde o início da polémica, a empresa já perdeu 7% do seu valor.

As receitas da AB InBev caíram 10% no segundo trimestre do ano, altamente prejudicada pela quebra de vendas da Bud Light. Entre abril e junho, as receitas da empresa caíram 395 milhões de dólares (275 milhões de euros) na América do Norte quando comparado com o período homólogo.

Em termos de comparação, a empresa revelou que as receitas cresceram no Canadá (valor englobado nas receitas da América do Norte), pelo que se pode considerar que o boicote é isolado aos Estados Unidos.