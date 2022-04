Binance cria cartão bancário especial para refugiados ucranianos com carregamentos de 75 dólares/mês

Depois de ter criado a campanha de donativos Humanity First – Ukraine Emergency Relief Fund, a Binance tem uma nova iniciativa relacionada com o conflito no Leste europeu.

Desta vez, a plataforma de blockchain criou um cartão bancário especial para refugiados ucranianos que já tinham conta na Binance, mas que também pode ser pedido por novos utilizadores.

O objectivo é permitir a estes cidadãos deslocados «fazer ou receber pagamentos de criptomoedas e realizar compras em quaisquer retalhistas Zona Económica Europeia que aceitem pagamentos com cartões».

Este cartão será carregado com um donativo de 75 BUSD (Binance US dolars – cerca de 65 euros) por mês, durante os próximos três meses, «de acordo com os níveis de doação recomendados pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados», diz a Binance.

Para conseguir este cartão, os refugiados têm de ser «verificados como tal por organizações locais sem fins lucrativos» e usar a sua conta para fazer o pedido; aqui, devem usar a sua morada original na Ucrânia.

«Num momento tão difícil para a Ucrânia, é claro que as criptomoedas são úteis, pois oferecem uma forma rápida, barata e segura de transferir fundos para ajudar as pessoas nas suas necessidades financeiras urgentes”, disse Helen Hai, directora da Binance Charity.