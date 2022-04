Bison Digital recebe “luz verde” do Banco de Portugal para gerir criptomoedas

A Bison Digital já recebeu autorização do Banco de Portugal para entrar no mercado das criptomoedas. De acordo com o comunicado divulgado esta quinta-feira pelo regulador, a empresa tem “luz verde” para operar em Portugal no negócio de custódia e de exchange de ativos virtuais.

“A empresa, a ser criada de raiz e que atuará sob a marca Bison Digital, é totalmente detida pelo Bison Bank, S.A., passando assim a oferecer aos seus clientes e parceiros um novo e mais alargado conjunto de produtos e serviços”, lê-se na nota da entidade liderada por Mário Centeno.

Assim, a Bison Digital prepara-se para responder às “tendências de mercado”, procurando combinar combinam “as necessidades globais presentes em ativos financeiros e virtuais, através de uma plataforma regulada e segura, e de preparação para o futuro”.

Prosseguindo a estratégia da sua casa mãe, a Bison Digital Assets irá posicionar-se no segmento de clientes com elevado património líquido, consolidando assim a disponibilização em mercado, de novas ofertas neste segmento premium para clientes domésticos e internacionais.

Mesmo durante a fase mais crítica da pandemia, o Bison Bank garante ter continuado a “gerir com sucesso as suas operações, colaboradores, clientes e partes interessadas”. Em 2021, a entidade registada ativos sob gestão avaliados em 1.365 milhões de euros no final do ano, destacando-se a função de banco depositário para 52 fundos de investimento portugueses, geridos por 17 sociedades gestoras.