O novo bispo de Setúbal, Américo Aguiar, hoje nomeado pelo Papa Francisco, é oriundo da terra natal do primeiro titular daquela diocese, o bispo Manuel Martins, que ali esteve entre 1975 e 1998.

21 Setembro 2023, 11h33

O novo bispo de Setúbal, Américo Aguiar, hoje nomeado pelo Papa Francisco, é oriundo da terra natal do primeiro titular daquela diocese, o bispo Manuel Martins, que ali esteve entre 1975 e 1998.

Ambos de Leça do Balio, Matosinhos, têm outros pontos em comum no seu percurso, como o facto de terem exercido o cargo de Vigário-Geral na diocese do Porto ou liderado a Irmandade dos Clérigos, e o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 não esconde a admiração pelo seu conterrâneo que, em Setúbal, viveu os tempos conturbados do pós-Verão Quente de 1975.

Américo Aguiar, que em 30 de setembro será, em Roma, elevado a cardeal pelo Papa Francisco, foi um dos nomes mais falados nos últimos meses para vir a liderar o Patriarcado de Lisboa, mas o escolhido para substituto do cardeal Manuel Clemente acabou por ser o até então bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, Rui Valério, que entrou na nova diocese no início deste mês.

Debaixo dos holofotes nos últimos anos devido ao papel que teve na liderança da equipa responsável pela organização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, Américo Aguiar é, desde há muito, um homem habituado a estar sob escrutínio.

Nascido em 12 de dezembro de 1973 em Leça do Balio, Matosinhos, no seio de uma família com pouca ligação à Igreja, Américo Aguiar entra para os escuteiros, movimento que o entronizou na Igreja.

A política também fez parte do seu percurso, tendo chegado a ser deputado municipal em Matosinhos e militante do PS. Narciso Miranda, pela mão de quem o prelado entrou na política, não esconde a admiração por Américo Aguiar e não tem dúvidas: “A política ficou a perder, a Igreja a ganhar”.

Entrou no seminário aos 22 anos e foi ordenado padre em 2001.

Foi pároco de S. Pedro de Azevedo (Campanhã), notário da Cúria Diocesana do Porto, chefe do gabinete de informação e comunicação da diocese do Porto, vigário-geral e chefe de gabinete dos bispos Armindo Lopes Coelho, Manuel Clemente e António Francisco dos Santos quando estes ocuparam o cargo de titulares da diocese nortenha.

Exerceu ainda as funções de capelão-mor da Misericórdia do Porto e de vice-reitor do Santuário Diocesano de Santa Rita, em Ermesinde. Foi também pároco da Sé.

Entre 2011 e 2020, presidiu à direção da Irmandade dos Clérigos, sendo o padre Américo