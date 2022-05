Bitcoin desvalorizou 50% desde o máximo atingido em novembro

O valor da Bitcoin caiu abaixo dos 33 mil dólares (31,3 mil euros) — menos de metade do que atingiu durante o seu pico recorde em novembro do ano passado, de acordo com dados da plataforma de comércio de criptomoedas, Coinbase.

A queda da maior criptomoeda do mundo em valor de mercado ocorre quando os mercados de ações em todos os continentes também negoceiam no ‘vermelho’.

Os investidores estão a fugir de ativos considerados “mais arriscados” para refúgios seguros como o dólar. Em tempos de incerteza de mercado, os investidores tradicionais, regra geral, vendem o que consideram como ativos mais arriscados, como as criptomoedas, e transferem o seu dinheiro para investimentos mais seguros.

À medida que investidores profissionais, fundos de investimento e gestores de contas se tornam mais ativos nas negociações de criptoativos, que antes pertencia quase exclusivamente ao domínio dos entusiastas do mundo ‘cripto’, os mercados dos ativos digitais têm seguido tendências cada vez mais amplas.

A Bitcoin, que representa cerca de um terço do mercado de criptomoedas com um valor total de 640 mil milhões de dólares (607,6 mil milhões de euros), viu o seu preço desvalorizar mais de 5% no último dia e mais de 14% na última semana.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, também caiu em valor, mais de 10% na última semana.

A volatilidade no comércio de ativos digitais não é novidade, mas nos primeiros quatro meses de 2022 o preço permaneceu estável. No entanto, o aumento das taxas de juro anunciado na semana passada por bancos centrais de todo o mundo, incluindo EUA, Reino Unido e Austrália, parece ter influenciado negativamente o mercado das criptomoedas.

A Reserva Federal dos EUA decidiu subir as taxas de juro diretoras em 50 pontos base (p.b.), face à inflação em máximos de 1981 e dando seguimento às indicações dadas no último mês por vários responsáveis pela política monetária da maior economia do mundo.

A decisão gerou mais preocupações entre alguns investidores de que a inflação e o custo mais alto dos empréstimos poderão ter um grande impacto no crescimento económico global. Aliado a tudo isto, os investidores permanecem apreensivos com o impacto da guerra na Ucrânia na economia mundial.