BMcar internacionaliza-se e adquire a BMW Madrid em conjunto com a BYmyCAR

A BMcar e a BYmyCAR constituíram uma joint venture para a aquisição da BMW Madrid, sucursal do BMW Group na capital espanhola e simultaneamente o maior contrato de concessão da marca germânica na Península Ibérica, informa a empres em comunicado.

A BMW Madrid, com sede no edifício de Las Tablas, desenvolve a sua atividade em duas instalações distintas com um total global de 34.512 m2 e engloba as marcas BMW, MINI e BMW Motorrad, tendo registado em 2021 um total de 6.919 unidades vendidas e um volume de negócios de 201,8 milhões de euros.

“Este é sem dúvida um importante marco na concretização e consolidação do nosso plano estratégico 2022-2024 “Out of Your Mind”. Estamos seguros do passo que damos com o início do nosso processo de internacionalização, num mercado desafiante e bastante competitivo, para além de contarmos com um parceiro que nos dá todas as garantias para o sucesso desta operação”, afirma o CEO do grupo BMcar, Pedro Rodrigues.

“É com grande satisfação que constituímos uma joint venture com a BYmyCAR, que é o grupo francês líder na área da distribuição automóvel e um dos maiores na Europa, com operações em França, Itália, Suíça e Espanha, e cujo objetivo é criar sinergias que permitam um plano de desenvolvimento conjunto, sólido e duradouro das nossas atividades na Península Ibérica, de que é exemplo esta primeira operação de aquisição da BMW Madrid. Tudo isto não seria possível sem a confiança que o BMW Group nos depositou e que muito nos honra, pois é sinal do reconhecimento do nosso expertise e do valor acrescentado que trazemos para as marcas do grupo”, acrescenta.

A participação do BMcar na joint venture foi concretizada através da nova holding Beyond Motors Car Iberica SGPS, composta pelo núcleo base de acionistas do grupo, ao qual se junta Helder Boavida, atual presidente do Conselho Estratégico da BMcar.

A empresa recorda que o último ano terminou como o melhor de sempre na história da BMcar, o 10.º consecutivo, com um crescimento de 23% face ao período anterior, o que representa 172 milhões de euros de volume de negócio, 3.531 viaturas vendidas e mais de 21 milhões de euros só na área do após venda.

“O grupo BMcar pretende superar os 570 milhões de euros em volume de negócios para o triénio 2022-2024. O objetivo faz parte do Plano Estratégico BMcar 2022-2024 “Out of Your Mind” que tem ainda como metas vender perto de 12 mil viaturas e garantir cerca de 115 mil ordens de intervenção na área do após-venda”, conclui a nota.