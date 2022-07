Bolieiro diz que Governo açoriano está disponível para criar novas medidas que mitiguem inflação

O presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, diz que o executivo açoriano está disponível para criar novas medidas que ajudem a reduzir o impacto da inflação, rejeitando as críticas do líder parlamentar do PS de falta de políticas nesta área.

“Este Governo não anda atrás dos problemas, este Governo equaciona políticas estratégicas, para defender a economia, para defender a liquidez das famílias e das empresas”, disse José Manuel Bolieiro, durante a sessão solene comemorativa dos 508 anos do concelho do Nordeste, em São Miguel, adiantando que os governantes são “sensíveis” com as famílias “mais desfavorecidas”.

José Manuel Bolieiro respondia às críticas hoje feitas pelo líder parlamentar do PS na Assembleia Regional e ex-presidente do Governo, Vasco Cordeiro, que acusa o executivo de José Manuel Bolieiro de estar mais preocupado na sua “sobrevivência” política, do que na resolução dos problemas dos açorianos, dando como exemplo, a falta de políticas para mitigar os feitos crescentes da inflação.

“Os Açores vivem um momento particularmente desafiante, devido à atual turbulência económica”, recordou o dirigente socialista, na abertura das jornadas parlamentares do PS, realizadas na Graciosa, lamentando que, perante este cenário, o atual governo de coligação (PSD, CDS-PP e PPM), não tenha a “capacidade e competência” de “precaver o que está para vir”.

Mas José Manuel Bolieiro não aceita as críticas da oposição e lembra que foi o seu Governo que diminuiu as taxas do Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS), do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), do Imposto sobre o Rendimento Coletivo (IRC), e do Imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP), até ao “máximo possível previsto na lei de finanças das regiões autónomas”.

“É negligente a observação de alguns políticos da oposição, que dizem que é preciso combater a inflação agora, quando eles votaram contra a descida dos impostos”, recordou o chefe do executivo açoriano, adiantando que foi o seu governo que antecipou o objetivo de “dar mais liquidez ao rendimento das pessoas, das famílias e das empresas”.

José Manuel Bolieiro lembrou que a economia dos Açores apresenta uma inflação “mais baixa” do que no resto do país, mas admitiu, ainda assim, estar “sensível” para criar novas medidas para mitigar os impactos da inflação, sobretudo junto das famílias mais carenciadas.

Recorde-se que, durante a tarde da passada segunda-feira, o presidente do Governo tinha já anunciado a convocação de uma reunião do Conselho Permanente de Concertação Social do Conselho Económico e Social dos Açores (CESA) para a próxima semana, sem divulgar, no entanto, a agenda do encontro.

Compete à Comissão Permanente de Concertação Social promover o diálogo e a concertação social entre os parceiros da área laboral e da área empresarial, emitir parecer sobre o Plano Regional de Emprego e propor medidas nos domínios do emprego, formação profissional e segurança social.