Bolsa abre no ‘verde’ com Jerónimo Martins a liderar ganhos

A bolsa de Lisboa abriu no ‘verde’, com uma subida de 1,01%, para os 6,059.81 pontos.

A maior subida vai para a Jerónimo Martins, que valoriza 2,71%, para os 22,02 euros, depois de, na passada terça-feira, ter apresentado lucros de 262 milhões de euros, no primeiro semestre, mais 40,3% face ao período homólogo.

O Banco Comercial Português (BCP) sobe 2,33% para os 0,1451 euros, e a Greenvolt valoriza 1,79% para os 8,55 euros.

Em quebra está a Semapa, que desce 0,58% para os 13,74 euros e a Galp Energia que quebra 0,20% para os 10,01 euros.

As principais bolsas europeus abriram no ‘verde’, com o DAX (Alemanha) a subir 0,20%, o FTSE 100 (Reino Unido) a valorizar 0,31%, e o IBEX 35 (Espanha) a subir 0,51%.

O CAC 40 (França) desvaloriza 0,09%.

O petróleo está a negociar em alta, mas abaixo dos 100 dólares. O brent valoriza 0,48% para os 99,94 dólares e o crude sobe 0,72% para os 95,66 dólares.

O euro valoriza face ao dólar ao subir 0,23% para os 1,01411 euros.

