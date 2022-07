Bolsa abre no ‘verde’ com Navigator a liderar ganhos

A bolsa de Lisboa abre no ‘verde’, com uma valorização de 0,73%, para os 5,927.71 pontos.

A maior subida vai para a Navigator que valoriza 2,56% para os 4,16 euros, depois da empresa ter apresentado, na quinta-feira, um lucro de 111,3 milhões de euros, no segundo trimestre do ano, uma subida de 172% face ao período homólogo.

A Navigator anunciou também na passada quinta-feira um investimento com a empresa alemã P2X Europe, entre 550 e 600 milhões de euros, para o desenvolvimento de uma fábrica em Portugal para produzir, em larga escala, combustíveis não fósseis para o sector da aviação, a partir do hidrogénio verde e do CO2 biogénico.

A Semapa sobe 2,47% para os 14,10 euros, e a REN cresce 1,52% para os 2,68 euros.

Em quebra encontra-se o Banco Comercial Português (BCP) que desce 0,27% para os 0,1470 euros.

O anúncio do Banco Central Europeu (BCE) da subida das taxas de juro em 0,50%, na passada quinta-feira, leva a que as principais bolsas europeias abram mistas com o DAX (Alemanha) a descer 0,26%, o FTSE 100 (Reino Unido) a subir 0,19%, o CAC 40 (França) a quebrar 0,24%, e o IBEX 35 (Espanha), a subir 0,28%.

A research do BA&N considera que o aumento das taxas de juro, anunciado pelo BCE, “mostra a determinação

do banco central em combater a inflação em máximos na região”, mas o mercado dá “sinais de ceticismo sobre a capacidade da autoridade monetária em evitar uma crise de dívida”.

O BA&N refere que o sentimento “é visível sobretudo na evolução do euro, que está a negociar em queda face ao dólar apesar da taxa dos depósitos ter saído de terreno negativo. No mercado de dívida também é notório o “fantasma” de uma nova crise de dívida, com as yields dos países periféricos em alta”.

A research do BA&N diz também que os analistas acreditam que o mercado vai testar o programa anti-fragmentação, apresentado pelo BCE, e que o spread da dívida de Itália será o “indicador chave” para estar atento. “Apesar do mercado mostrar alívio com o facto de o BCE ter apresentado uma ferramenta para suster a alta das taxas de juro, não se cumpriu a expectativa de o banco central anunciar um mecanismo poderoso que afastasse a repetição de uma crise de dívida e até a necessidade de ser alguma vez utilizado”, acrescenta o BA&N.

O petróleo está a negociar em alta com o brent a subir 1,20% para os 105,11 dólares e o crude a valorizar 1,16% para os 97,47 dólares.

O euro está a desvalorizar face ao dólar com uma quebra de 0,47% para os 1,01819 euros.

Atualizado às 09h12