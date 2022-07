Bolsa abre no ‘verde’ numa Europa no ‘vermelho’

A bolsa de Lisboa abre no ‘verde’, com uma subida de 0,30% para os 6,020.32 pontos.

A maior valorização vai para a Galp Energia, que sobe 2,20% para os 10,24 euros.

A Greenvolt valoriza 0,85% para os 8,31 euros, depois de, na passada segunda-feira, ter anunciado um investimento de 30 milhões de euros na compra, instalação e ligação de cerca de 90 mil painéis solares na freguesia de São João da Boavista, em Tábua.

A Altri cresce 0,47% para os 6,38%.

A Mota Engil, contudo, encontra-se a desvalorizar com uma queda de 0,98% para os 1,212 euros. A Jerónimo Martins, NOS e Sonae são outras cotadas que se encontram também no ‘vermelho’.

As principais bolsas europeias encontram-se em queda. O DAX (Alemanha) desce 0,45%, o CAC 40 (França) desvaloriza 0,43%, e o IBEX 35 (Espanha) cai 0,47%.

O FTSE 100 (Reino Unido) valoriza 0,34%.

“Depois das quedas fortes no primeiro semestre, os mercados acionistas registam uma valorização acentuada em julho apesar dos receios com uma recessão global terem aumentado e a inflação persistir em máximos, impedindo um alívio da política monetária. Vários analistas estimam que as ações vão testar novos mínimos e outros acreditam que este não será mais um “bear market rally”. A reunião de quarta-feira da Fed poderá ser fundamental para definir o rumo dos mercados, com os investidores a aguardarem por sinais de que o banco central está mais preocupado com a evolução da economia. A subida de juros em 75 pontos base é dada como certa, sendo que o foco está agora na dimensão do agravamento que será decidido em setembro”, diz a research da BA&N.

O BA&N acrescenta que a desvalorização das ações europeias “está a ser travada” pela alta das cotadas do sector energético, que beneficiam com a “valorização dos preços do petróleo e do gás natural”.

O petróleo está a ser negociado em alta com o brent a subir 1,83% para os 102,02 dólares e o crude 1,80% para os 98,44 dólares.

Atualizado às 09h04