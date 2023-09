Bolsa abre no ‘verde’. Subida dos juros não afeta bolsas

Depois do BCE voltar a subir as taxas de juros, e dos analistas apontarem dificuldades para o crédito à habitação, as bolsas europeias negoceiam no ‘verde’, não se mostrando afetadas pelo anúncio de Christine Lagarde.

15 Setembro 2023, 07h36

A Bolsa de Lisboa parece não ter sido atingida pela subida de juros do BCE. O PSI valoriza 0,30% para 6.246,19 pontos esta sexta-feira, 15 de setembro. A Navigator é a cotada com o maior avanço, estando a cresce 1,01% na abertura para 3,43 euros. A Semapa acelera 0,76% para 13,32 euros, a Galp cresce 0,51% para 13,93 euros, a REN sobe 0,40% para 2,51 euros. O BCP soma 0,23% para 0,26 euros, a Altri cresce 0,13% para 4,59 euros e a EDP ganha 0,40% para 4,28 euros. Os CTT avançam 0,15% para 3,40 euros. Em contraciclo, a Jerónimo Martins desce 0,37% para 21,80 euros e a Greenvolt recua 0,24% para 6,11 euros. Por sua vez, a Europa acordou no ‘verde’, contrariando a tendência observada ao longo da semana. A Alemanha ganha 0,94%, França sobe 1,26%, Espanha cresce 0,58%, Itália acelera 0,65% e o Reino Unido soma 0,65%. O Brent ganha 0,55% para 94,22 dólares e o crude acelera 0,62% para 90,72 dólares. O euro ganha 0,16% para 1,0658 dólares e a libra esterlina sobe 0,15% para 1,2428 dólares.

