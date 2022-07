Bolsa abre no ‘vermelho’ com BCP a liderar perdas

A bolsa de Lisboa abre no ‘vermelho’, com uma descida de 0,12%, para os 5,960.38 pontos.

A maior quebra vai para o Banco Comercial Português (BCP) que desvaloriza 0,83% para os 0,1437 euros, seguida pela Greenvolt que desce 1,12% para os 7,94 euros, e os CTT que quebram 0,48% para os 3,12 euros.

A Jerónimo Martins, Galp Energia, e a EDP Renováveis, escapam às quebras com subidas de 0,09%, 0,24%, e 0,04% para os 21,32, 9,93, e 24,35 euros.

As principais bolsas europeias abriram no ‘vermelho’ com o DAX (Alemanha) a descer 0,43%, o FTSE 100 (Reino Unido) a quebrar 0,47%, o CAC 40 (França) desvaloriza 0,53%, e o IBEX 35 (Espanha) desce 0,07%.

A research da BA&N refere que os mercados voltaram a desvalorizar como reflexo das notícias que mostram “uma maior cautela” das empresas com a evolução da sua atividade e também o agravamento da crise energética na Europa, o que “acentua as preocupações dos investidores” com uma travagem forte do crescimento da economia mundial.

O petróleo está a negociar em alta com o brent a subir 0,03% para os 106,30 dólares e o crude a valorizar 0,08% para os 99,50 dólares.

Atualizado às 09h26