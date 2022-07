Bolsa abre no ‘vermelho’ em contraciclo com Europa

A bolsa de Lisboa abre no ‘vermelho’, com uma descida de 0,64%, para os 5,902.54 pontos.

A REN é a que mais desvaloriza, com uma descida de 1,30%, para os 2,665 euros, seguida pela EDP, que desvaloriza 1,17% para os 4,63 euros, e a Galp Energia que cai 1,03% para os 9,79 euros.

A contrariar as quedas estão a Mota Engil, CTT e Greenvolt.

A NOS, que apresentou lucros de 85,3 milhões de euros no primeiro semestre, mais 15,5%, face ao ano anterior, encontra-se em quebra, com uma descida de 0,43%, para os 3,70 euros. A empresa teve um EBITDA de 322,3 milhões de euros, e receitas de 742 milhões de euros, mais 9%.

As principais bolsas europeias abriram no ‘verde’ com o DAX (Alemanha) a subir 0,11%, o FTSE 100 (Reino Unido) a valorizar 0,06%, o CAC 40 (França) a subir 0,22%, e o IBEX 35 (Espanha) a crescer 0,11%.

O petróleo está a ser negociado em baixa com o brent a descer 0,65% para os 106,23 dólares e o crude a desvalorizar

0,72% para os 99,16 dólares.

O euro está a valorizar face ao dólar com uma subida de 0,31% para os 1,02133 euros.

