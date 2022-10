Bolsa brasileira regista melhor dia desde 2020. Investidores miram privatizações de Bolsonaro

A bolsa de São Paulo fechou em alta na segunda-feira, na primeira sessão depois da primeira ronda das presidenciais brasileiras. Os investidores estão na mira de uma onda de privatizações por Jair Bolsonaro, se ficar no poder durante mais quatro anos.

A Bovespa fechou a valorizar 5,5% para 116.134 pontos, a maior subida diária desde abril de 2020.

Várias empresas fecharam a subir mais de 10%: Gol (13%), Azul (11%), Via (11%), Ecorodovias (10%) e Qualicorp (10%).

Os investidores apontam que uma vitória de Bolsonaro pode fomentar uma série de privatizações de empresas estatais: além da subida de 8% da Petrobras, o estatal Banco do Brasil também subiu quase 8% e a pública Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) com um disparo de 17%.

Depois da reeleição do governador mineiro pró-mercado Romeu Zema, a pública Minas Gerais (Cemig) e a empresa de águas residuais controlada pelo estado mineiro Companhia de Saneamento de Minas Gerai (Copasa) subiram 11% e 18%.

Já as empresas da área da educação registaram perdas na Bovespa, pois são vistas como ganhadoras no caso de uma vitória de Lula da Silva que já prometeu o aumento de empréstimos públicos a estudantes. Além da educação, os sectores do retalho e de bens de capital iriam beneficiar com uma vitória da Lula da Silva, segundo os analistas da Guide Investimentos.

Lula da Silva (48%) ficou à frente na primeira ronda das eleições brasileiras, com uma vantagem de cinco pontos face a Jair Bolsonaro (43%). O resultado obriga à realização de uma segunda ronda, com o candidato do Partido dos Trabalhadores a ficar abaixo da vantagem prevista por muitas sondagens entre sete a 17 pontos.

O Partido Liberal de Bolsonaro obteve 99 lugares dos 513 deputados federais e 15 senadores (27 lugares foram a votos no domingo de um total de 81 senadores). Com este resultado, o partido de Bolsonaro torna-se na maior bancada do Parlamento brasileiro e os aliados do Partido Liberal também saíram reforçados.

Por sua vez, Gustavo Cruz analista da RB Investimentos apontou que “quem quer que seja o vencedor, não vai ter um cheque em branco do eleitorado”, isto é, sem políticas radicais, dada a competitividade da corrida eleitoral.

Apesar deste resultado, o Partido dos Trabalhadores “também cresceu, o que, somado à queda de outras legendas do centrão, dá margem para que em eventual vitória ele assegure governabilidade caso consiga alianças com partidos mais ao centro e à direita”, escreve a “Folha de São Paulo”.

Lula “vai ter de formar uma coligação alargada com a sua antiga oposição para poder governar com estabilidade”, destaca Marcos Casarin da Oxford Economics.

Já a revista “Veja” escreve que “com mais parlamentares na base radical e ideológica do governo, Bolsonaro renova seu poder de fogo para ameaçar o Supremo Tribunal Federal (STF) com propostas que diluam o poder da Corte — seja criando novas vagas, seja mudando a Constituição”, segundo o colunista Robson Bonin.