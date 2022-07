Bolsa de Lisboa cai para o ‘vermelho’ com apenas uma cotada em terreno positivo

A Bolsa de Lisboa (PSI) encontra-se a meio da sessão no ‘vermelho’, a desvalorizar 0,62%, para os 5.939,31 pontos, com apenas uma cotada em terreno positivo.

A REN está a liderar nas perdas, desvalorizando 2,52%, com as suas ações a valerem 2,710 euros, seguida da Nos SGPS, que perde 1,81% para os 3,68 euros, enquanto a Altri desvaloriza 1,41%, para os 6,06 euros.

A Galp é a única cotada em terreno positivo, que segue a sessão a valorizar 0,65%, com as suas ações a valerem 10,05 euros.

As principais bolsas europeias também estão todas em terreno negativo, com o DAX (Alemanha) está a descer 0,52%, o FTSE 100 (Reino Unido) está a perder 0,25%, o CAC 40 (França) a desvalorizar 0,28% e o IBEX 35 (Espanha) está a descer 0,87%.

O analista de mercados do Millenium BCP, Ramiro Loureiro, destaca que os mercados de ações europeus inverteram o sentimento de otimismo registado no arranque da sessão, que tinha sido impulsionado pela valorização de ontem em Wall Street, e a generalidade segue agora em queda.

“A condicionar o sentimento poderão estar declarações do presidente russo, Vladimir Putin, de que a Europa começará a obter gás novamente através do gasoduto Nordstream, mas que os fluxos serão rigidamente contidos, a menos que alivie as sanções impostas ao país devido à sua invasão à Ucrânia”, aponta, acrescentando que como consequência, os preços do gás natural para entrega na Europa voltam a subir.

“Após uma paragem para manutenção do gasoduto, espera-se que os fluxos de gás sejam retomados na quinta-feira, no mesmo dia em que o BCE se vai pronunciar sobre as suas decisões de política monetária, sendo esperado o primeiro aumento dos juros dos últimos anos. Por estes motivos, é natural que os investidores se mostrem mais cautelosos”, realça o analista.

No plano macroeconómico, Ramiro Loureiro, sublinha que a inflação no Reino Unido voltou a subir mais que o esperado no mês de junho para os 9,4%, atingindo o valor mais elevado dos últimos 40 anos.

No seio empresarial, o analista destaca a boa performance de empresas de entregas de refeições, como Just Eat Takeaway, HelloFresh, Deliveroo e Delivery Hero.

O preço do barril de petróleo está a desvalorizar, com o brent a descer 1,10% para os 106,17 dólares e o crude a desvalorizar 1,26% para os 99,47 dólares.

No mercado cambial, o euro está a ter uma desvalorização face ao dólar, com uma descida de 0,33%, para os 1,0190 euros.

[Atualizada às 12h20]