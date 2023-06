“Apesar de Fed e BCE terem afastado o fim eminente do ciclo de agrava- mento das taxas de juro, os investidores estão a reforçar a aposta nos ativos de risco, o que está a acentuar o movimento de alta nas ações a nível global”, indica o BA&N Research Unit naquele que é um momento de pressão para as economias e famílias.

Os analistas do BA&N indicam mesmo que “os ganhos são mais modestos” nas bolsas europeias, ainda que os índices se mantenham “ainda longe de máximos”. “Mas a tendência é positiva, com os investidores a ignorarem as declarações mais agressivas do que o previsto de Christine Lagarde”.