Bolsa de Lisboa encerra no ‘vermelho’ em linha com congéneres europeias

A Bolsa de Lisboa (PSI) fechou a sessão desta segunda-feira no ‘vermelho’, com uma descida de 0,78%, para os 5.313,11 pontos e com a Greenvolt a liderar nas perdas.

A Greenvolt fechou a tombar 4,21% para os 7,74 euros, seguida da EDP Renováveis, que desceu 1,76% para os 20,61 euros, e da EDP, que recuou 1,60% para os 4,32 euros. O BCP também encerra a perder, desvalorizando o,95% para os 0,1250 euros. Também a Jerónimo Martins fecha a perder, recuando 0,70% para os 18,46 euros.

No ‘verde’ fecharam cinco cotadas. A Mota-Engil valorizou 3,37% para os 1,104 euros, seguida da Corticeira Amorim que avançou 1,18% para os 0,8610 euros, e da Navigator, que apreciou 0,95% para os 3,60 euros.

A NOS fechou com as suas ações inalteradas, assentando nos 3,45 euros.

Nas restantes bolsas europeias o sentimento também foi negativo. O DAX (Alemanha) decresceu 0,07%, o IBEX 35 (Espanha) desceu 0,31%, o FTSE 100 (Reino Unido) desvalorizou 0,45% e o CAC 40 (França) recuou 0,45%.

O analista de mercados do Millennium Investment Banking, Ramiro Loureiro dá conta de um dia negativo para as bolsas europeias, impulsionado pelos “fracos ventos vindos da China”, país que viu a atividade nos serviços a entrar inesperadamente em contração em setembro, tornando a preocupação com novos lockdowns real numa altura em que os casos de Covid-19 aumentam.

Ramiro Loureiro menciona ainda o “ambiente negativo” vivido em Wall Street esta segunda-feira.

“O setor tecnológico é o mais castigado é ambos os lados do Atlântico, depois dos EUA terem anunciado novas restrições à China limitando o acesso a chips e a tecnologia”, refere o analista de mercados.

Ramiro Loureiro salienta ainda as declarações do chanceler alemão Olaf Scholz, apoiando a emissão de conjunta de dívida da União Europeia para amortecer o golpe da crise energética, desde que os financiamentos sejam reembolsados e não doados aos estados-membro.

No mercado petrolífero, o preço do brent está a recuar o,43% para os 97,50 dólares e o crude está a desvalorizar 0,10% para os 97,50 dólares.

Quanto ao mercado cambial, o euro está a ter uma desvalorização de 0,49 face ao dólar, para os 0,9694 dólares.