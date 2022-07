Bolsa de Lisboa encerra no ‘vermelho’. Europa em sentimento misto

A Bolsa de Lisboa (PSI) encerrou a sessão desta quinta-feira novamente no ‘vermelho’, a desvalorizar 1,15%, para os 5.872,36 pontos, com a EDP Renováveis a liderar nas perdas.

A EDP Renováveis terminou a sessão com as suas ações a recuarem 2,93%, para os 23,21 euros, seguida da Galp, que desceu 2,77% para os 9,61 euros. Em terceiro lugar ficou a Greenvolt, que desvalorizou 2,04% para os 7,52 euros.

As cotadas que encerraram no ‘verde’ foram lideradas pelos CTT, seguidos da Navigator. Os CTT avançaram 1,56% para 3,25 euros e a Navigator avançou 1,15% para os 4,06 euros.

As principais bolsas europeias terminaram a sessão em terreno misto. O DAX (Alemanha) decresceu 0,27% e o IBEX 35 (Espanha) diminui 0,22%, enquanto o CAC 40 (França) valorizou 0,27% e o FTSE 100 (Reino Unido) avançou 0,21%.

O analista de mercados Ramiro Loureiro, aponta para este sentimento misto nos mercados europeus num dia em que o Banco Central Europeu anunciou um aumento de 50 pontos base na taxa diretora, marcando assim o primeiro aumento de taxas desde 2011, e o maior desde 2000. Esta subida “veio a surpreender alguns analistas, que estimavam uma subida de apenas 25 pontos base”.

O analista destaca também o instrumento anticrise anunciado pelo BCE, “como forma de suporte às economias mais endividadas, como o caso de Itália, o que trouxe algum ânimo aos mercados. Ainda assim, as yields caíram ligeiramente mostrando uma maior procura por ativos de refúgio, com os receios de recessão a contribuir para o sentimento, pelas pressões dos preços e, em particular, da energia, que assombram a Europa.”

O preço do barril de petróleo está a descer, com o brent a recuar 2,63% para os 104,11 dólares e o crude a cair 3,46% para os 96,42 dólares.

No mercado cambial, o euro está a ter uma valorização face ao dólar, com uma subida de 0,25%, para os 1,0202 dólares.

Atualizada às 16h55