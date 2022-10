Bolsa de Lisboa encerra sessão com a maioria das cotadas em terreno positivo

A bolsa de Lisboa terminou a sessão desta terça-feira com a maioria das cotadas em terreno positivo, em linha com as congéneres europeias.

O BCP liderou os ganhos ao avançar 7,55% para 0,1325 euros, seguindo-se da Mota-Engil que somou 5,26% para 1,120 euros e da Jerónimo Martins que valorizou 3,92% para 19,60 euros. Em flat ficaram a Altri e a Energias de Portugal.

Quanto às congéneres europeias, o alemão DAX termina sessão a crescer 3,76%, o espanhol IBEX 35 a somar 3,14%, o francês CAC 40 a subir 4,24% e o britânico FTSE 100 a valorizar 2,30%.

O preço do barril de petróleo está a valorizar, com o brent a subir 3,57% para os 92,03 dólares e o crude a ganhar 3,73% para os 86,75 dólares. Esta valorização do petróleo sucede “às notícias de que a OPEP está a ter em conta um corte de produção de até dois milhões de barris por dia, embora o impacto no fornecimento global possa ser menor”, indicam os analistas da XTB.

“O grupo de grandes produtores deverá reunir-se em Viena na quarta-feira e esperava-se que o cartel anterior reduzisse a produção em mais de um milhão de barris por dia, com a possibilidade de cortes voluntários adicionais por parte de membros individuais”, destacam.

No mercado cambial, o euro está a ter uma valorização de 1,59% face ao dólar, para os 0,998 euros.