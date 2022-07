Bolsa de Lisboa encerra sessão ‘no verde’ com a Greenvolt a liderar os ganhos

A bolsa de Lisboa conseguiu manter-se no ‘verde’ ao longo do dia e encerrou sessão desta sexta-feira a valorizar 0,89% para 5.937,10 pontos.

Entre as 15 empresas cotadas na bolsa de Lisboa, a Greenvolt Energias liderou os ganhos, a avançar 7,01% para 8,09 euros. Hoje foi notícia que o Belenenses se juntou à empresa para criar a segunda comunidade de energia no futebol. “O clube ‘Os Belenenses’ vão fazer uso do espaço disponível no estádio plantado frente ao Tejo para aplicar um total de 1.092 painéis solares fotovoltaicos”, apontou a Energia Unida em comunicado.

Além da Greenvolt Energias, também a EDP Renováveis encerrou o dia a negociar em terreno positivo, a somar 3,63% para 24,00 euros. Em terceiro lugar, das que mais valorizaram, está a REN que apreciou 3,22% para 2,725 euros.

Quanto às cotadas que terminaram o dia em queda, o BCP liderou a perdas, a ceder 3,66% para 0,1420 euros. Ontem o S&P reafirmou a atual classificação de ‘BB/B’ Ratings com a convicção de que o banco tem um capital resiliente a choques na subsidiária polaca.

Os CTT Correios recuaram 1,54% para 3,21 euros e a Navigator, que começou o dia no ‘verde’ perdeu 0,64% para 4,03 euros. Na quinta-feira, a empresa revelou que os lucros dispararam 172% no segundo trimestre, para 111,3 milhões de euros.

Embora ontem o PSI-20 tenha encerrado o dia de ontem a vermelho, pouco depois da divulgação da subida de juros do BCE, hoje o anuncio parece ter perdido peso. Segundo o analista de mercados do Millenium BCP, Ramiro Loureiro, “a revelação de que a atividade na Zona Euro contraiu inesperadamente em julho parece ter feito os investidores acreditarem que desta forma o BCE poderá vir a ser menos agressivo na subida de juros”.

Entre as congéneres europeias, o alemão DAX terminou o dia a somar 0,05%, o francês CAC 40 a apreciar 0,42%, o espanhol IBEX 35 a avançar 0,37% e o britânico FTSE 100 a ganhar 0,08%.

O preço do barril de petróleo está a valorizar, com o brent a crescer 1,32% para os 103,09 dólares e o crude a valorizar 0,88% para os 97,20 dólares.

No mercado cambial, o euro está a ter uma desvalorização de 0,08% face ao dólar, para os 1,022 dólares.