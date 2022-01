Bolsa de Lisboa fecha em queda em linha com Europa. EDP Renováveis cai mais de 2%

O PSI-20 caiu 0,72% para 5.521,86 pontos. A EDP Renováveis liderou as quedas, ao perder -2,20% para 18,22 euros.

Isto no dia em que a EDP Renováveis concluiu a operação de venda de uma carteira de ativos em Portugal, com 221 megawatts (MW) de capacidade eólica, por 534 milhões de euros, informou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O comprador foi a Onex Renewables.

A Sonae recuou -2,14% para 1,0070 euros, a Pharol caiu -2,01% para 0,0879 euros e o BCP também está na lista das quedas da sessão (-1,90% para 0,1500 euros).

A Galp caiu -1,23% para 9,97 euros; a GreenVolt fechou a cair -1,36% para 5,82 euros. A NOS perdeu -1,07% para 3,53 euros e a Novabase perdeu -1,01% para 4,890 euros.

Nas subidas destacou-se a Semapa (+2,06% para 11,88 euros); a Jerónimo Martins avançou +0,66% para 21,38 euros; e a Ramada valorizou +0,56% para 7,20 euros.

O mercado europeu encerrou em baixa, apesar de alguma recuperação vespertina, “com o maior otimismo das bolsas em Wall Street a aliviar parcialmente a pressão deste lado do Atlântico”, refere o analista da Mtrader.

“A castigar o sentimento esteve a revelação de que a economia alemã registou uma contração de 0,7% no 4.º trimestre de 2021”, defende Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.

“O setor de retalho foi destaque pela positiva, impulsionado pela valorização da H&M , após boas contas e perspetivas”, diz o analista do BCP que lembra que à hora do fecho europeu, Wall Street negociava em alta, com o Nasdaq 100 a demonstrar valorizações de 1,6%, animado pelas boas contas da Apple.

O FTSE 100 tombou -1,17% para 7.466 pontos; o CAC 40 perdeu -0,82% para 6.965,9 pontos; o DAX fechou a cair -1,32% para 15.318,9 pontos; o FTSE MIB fechou a cair -1,18% para 26.565,4 pontos; e o IBEX recuou -1,11% para 8.609,8 pontos.

Os globais EuroStoxx 50 e Stoxx também fecharam em terreno negativo. O EuroStoxx 50 caiu 1,15% para 4.136,91 pontos e o Stoxx 600 desceu 0,99%.

Hoje o CaixaBank apresentou resultados e as ações fecharam moderadamente em alta (+0,38%). O banco que é dono do BPI teve um lucro de 5,23 mil milhões de euros no ano e a margem financeira atingiu os 5,98 mil milhões. Aqui ficou acima da estimativa dos analistas.

Mas no trimestre os lucros recuaram e desiludiram o mercado. No quarto trimestre o CaixaBank teve um lucro de 425 milhões abaixo do esperado pelos analistas e a margem financeira no 4º trimestre atingiu os 1,56 mil milhões, abaixo do esperado.

O banco propõe-se a implementar um programa de recompra de ações em 2022 e irá pagar um dividendo de 0,1463 euros por ação.

Em termos macroeconómicos, soube-se que a economia alemã cresceu 2,8% em 2021, mais uma décima do que estimado e apesar de uma queda de 0,7% no quarto trimestre, de acordo com os números divulgados hoje pela agência federal de estatística alemã.

Já França cresce 7% em 2021, e regista o maior aumento do PIB em 52 anos. A economia francesa registou o crescimento anual mais forte em 52 anos em 2021, com um aumento de 7% do PIB, após uma queda de 8% no ano anterior devido à pandemia.

O euro sobe 0,12% para 1,1158 dólares.

O mercado de dívida pública está novamente em alta. A dívida alemã a 10 anos sobe 1,39 pontos base para -0,05%. Portugal tem os juros em alta de 2,73 pontos base para 0,62% e Espanha também com os juros soberanos em alta (+3,03 pontos base para 0,70%). Itália, ao contrário, vê os juros caírem 0,34 pontos base para 1,28%.

O petróleo Brent avança 1,28% passado os 90 dólares o barril (90,48 dólares). O crude West Texas sobe 0,77% para 87,28 dólares.