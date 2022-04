Bolsa de Lisboa fecha em terreno negativo em contraciclo com a Europa

O PSI fechou a cair 0,81% para 5.988,12 pontos com as ações do retalho alimentar a caírem mais de 2% no dia em que vários produtos no setor alimentar (mas também da energia e finanças) aumentam os preços. As ações da Sonae caíram 2,50% para 1,0160 euros e as da Jerónimo Martins recuaram 2,44% para 21,20 euros. A EDP caiu 1,66% para 4,39 euros; a NOS perdeu 1,42% para 3,76 euros; a REN recuou 1,40% para 2,81 euros; os CTT desceram 1,33% para 4,45 euros; e o BCP fechou em queda, no dia em que o Credit Suisse reviu em alta o price-target para 0,16 euros, caiu 1,10% para 0,1712 euros.

Pela positiva destacaram-se as ações das empresas do sector do papel. Os títulos da Altri avançaram 1,65% para 6,16 euros; e a Navigator fechou em lata de 1,42% para 3,43 euros. O papel também subiu o preço e hoje os jornais em banca sobem preços devido ao aumento de custos de produção.

A GreenVolt valorizou 1,07% para 7,55 euros. A Galp e a EDP Renováveis também subiram, com a primeira a valorizar 0,69% para 11,60 euros e a segunda a crescer 0,26% para 23,40 euros.

As praças europeias encerram a semana em alta, “animadas pela revelação de que a inflação core na Zona Euro cresceu menos do que o esperado no mês de março”, escreveu Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking. O Eurostat estima que, em março de 2022, a taxa de inflação anual da Zona Euro tenha sido 7,5%.

“Ainda no plano macro as revelações de que a atividade industrial desacelerou no mês passado na Zona Euro e nos EUA, pode apontar para um abrandamento na procura. A componente de novas encomendas do ISM nos EUA afundou e trouxe essa indicação”, acrescenta o analista.

“O índice nacional foi a exceção aos ganhos, castigado pelas quedas da Sonae, Jerónimo Martins e EDP. No exterior o setor de Recursos Naturais liderou no universo Stoxx600, impulsionado pela valorização do minério de ferro. Os preços do gás natural contraíram mais de 9%, após Vladimir Putin ter afirmado que a Rússia ira continuar a fornecer gás para a Europa. No seio empresarial a Sodexo foi destaque pela negativa depois da CEO ter alertado para possíveis impactos da inflação”, refere a análise da MTrader

O EuroStoxx 50 valorizou 0,41% para 3.918,68 pontos e o Stoxx 600 fechou também no verde (+0,55%).

O FTSE 100 em Londres avançou 0,30% para 7.537,9 pontos; o CAC cresceu 0,37% para 6.684,3 pontos; o DAX fechou com ganhos de 0,22% para 14.446,5 pontos; o FTSE MIB subiu 0,57% para 25.163,3 pontos e o IBEX fechou a subir 0,69% para 8.503,7 pontos.

Hoje a inflação marcou o dia. A variação homóloga do índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) aumentou em março 1,6 p.p. em relação ao valor de fevereiro, atingindo 7,5%, um novo máximo histórico. Segundo uma análise diária do BPI, a inflação subjacente, por sua vez, subiu 0,3 p.p., para 3,0%. “A surpresa do dado de março provavelmente levar-nos-á a rever em alta as nossas projeções para a inflação global para o conjunto do ano (atualmente em 5,3%). Acreditamos que o BCE manterá o rumo e continuará com a normalização da política monetária, com o intuito de evitar um aumento generalizado das expectativas de inflação no médio e longo prazo”, diz o BPI.

O euro recuou 0,20% para 1,1045 dólares.

As obrigações do Tesouro alemão a 10 anos caem 0,72% para 0,55% e os juros portugueses no mesmo prazo agravam 2,81 pontos base para 1,38%. Espanha tem os juros a subirem 3,56 pontos base para 1,47% e Itália vÊ os juros dispararem 5,37 pontos base para 2,09%.

O petróleo Brent recua 0,46% para 104,23 dólares o barril, ao passo que o crude West Texas no NYMEX está hoje a cair 1,25% para menos de 100 dólares (99,03 dólares).