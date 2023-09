Bolsa de Lisboa inicia semana a sorrir. Quatro cotadas sobem mais de 1%

Na abertura da primeira sessão da semana, quatro cotadas nacionais estão a subir mais de 1% nas negociações. As duas cotadas do grupo EDP são as únicas que pressionam o PSI. Também a restante Europa abriu sorridente.

11 Setembro 2023, 07h38

A Bolsa de Lisboa está a iniciar a semana em terreno positivo, contrariando a tendência verificada na semana passada e que se estendeu praticamente durante toda a semana. O PSI cresce 0,60% para 6.166,61 pontos. O BCP está a impulsionar os ganhos do índice nacional, crescendo 1,35% para 0,25 euros, enquanto a Altri avança 1,20% para 4,57 euros, Jerónimo Martins sobe 1,09% para 22,16 euros e a Navigator soma 1,09% para 3,33 euros. A Mota-Engil valoriza 0,63% para 3,21 euros, a Sonae avança 0,62% para 0,97 euros, a Galp cresce 0,40% para 13,72 euros e a Corticeira Amorim sobe 0,20% para 10,06 euros. Em contraciclo, o grupo EDP inicia a semana no ‘vermelho’. A EDP escorrega 0,10% para 4,18 euros e a EDP Renováveis deprecia 0,03% para 16,84 euros na abertura da sessão. A Europa também tem motivos para sorrir. A Alemanha ganha 0,80%, França soma 1,03%, Espanha sobe 0,97%, Reino Unido cresce 1,75% e Itália avança 1,16%. O Euro Stoxx 50 valoriza 0,92% para 4.276,05 pontos. No mercado petrolífero, o Brent avança 0,04% para 90,69 dólares e o WTI desvaloriza 0,31% para 87,24 dólares. O gás natural desce 2,60% para 2,550 dólares. No mercado cambial, o euro cresce 0,26% para 1,0727 dólares e a libra esterlina negoceia a subir 0,45% a valer 1,2520 dólares.

RELACIONADO