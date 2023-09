A Mota-Engil lidera entre as cotadas do principal índice português, registando uma valorização de 1,19% para 2,970 euros.

A bolsa de Lisboa sobe 0,28% para 6.199,56 pontos nos primeiros minutos da sessão desta segunda-feira, em linha com a tendência da generalidade das praças europeias, antes de Christine Lagarde, Lane e Panetta discursarem.

A Mota-Engil lidera entre as cotadas do principal índice português, registando uma valorização de 1,19% para 2,970 euros, seguida da Altri, que sobe 0,71% para 4,562 euros.

Na banca, o BCP ganha 0,54% para 0,2631 euros.

No sector energético, todas as empresas negoceiam no ‘verde’, com exceção da EDP Renováveis, que inverteu a tendência positiva do arranque da sessão, caindo agora (08h28) 0,12% para 16,86 euros. A Greenvolt ganha 0,40% para 6,205 euros, a Galp sobe 0,31% para 13,06 euros e a EDP valoriza 0,38% para 13,07 euros.

Ainda em terreno positivo, a Sonae e a Nos avançam, respetivamente, 0,67% para 0,9810 euros e 0,40% para 3,48 euros.

Por outro lado, em contracorrente, surge a Corticeira Amorim, que recua 0,12% para 10,10 euros.

Nas praças europeias, por país, na Alemanha o DAX sobe 0,66% para 15.944,55 pontos, em França o CAC ganha 0,83% para 7.357,10 pontos e em Espanha o IBEX avança 0,53% para 9.499,48 pontos.

No mercado petrolífero, o brent cai 0,02% para 88,53 dólares enquanto o crude sobe 0,05% para 85,59 dólares.