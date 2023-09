O petróleo está a negociar em alta, com o brent a ter uma subida de 0,36% para os 87,14 dólares e o crude a subir 0,37% para os 83,94 dólares.

1 Setembro 2023, 07h22

A bolsa de Lisboa abriu a sessão desta sexta-feira no ‘verde’ com uma subida de 0,31% para os 6.192.07 pontos.

A maior subida vai para a Galp, que valoriza 2,60% para os 13,04 euros, seguida da Corticeira Amorim, com uma subida de 1,20% para os 10,12%, e dos CTT, que sobem 0,59% para os 3,40 euros.

A maior quebra vai para a EDP, que desvaloriza 0,74%, seguida pela Altri, que quebra 0,66% para os 4,51 euros, e da REN, que cai 0,60º% para os 2,50 euros.

As principais bolsas europeias estão em terreno misto. O FTSE 100 (Reino Unido) sobe 0,21%, o AEX (Países Baixos) valoriza 0,17%, o IBEX 35 (Espanha) cresce 0,01%,

O DAX desvaloriza 0,19%, o CAC 40 (França) desce 0,29%, e o FTSE MIB (Itália) quebra 0,01%.

O petróleo está a negociar em alta com o brent a ter uma subida de 0,36% para os 87,14 dólares e o crude de 0,37% para os 83,94 dólares.

O euro está a valorizar face ao dólar com uma subida de 0,02% para os 1,08457 dólares, e o euro está a subir face à libra com uma valorização de 0,03% para as 0,85591 libras.