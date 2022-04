Bolsa de Lisboa no “vermelho” em linha com mercados europeus. Sector energético e BCP pressionam PSI

A Bolsa de Lisboa negoceia no “vermelho” a meio da sessão desta quarta-feira, estando a perder 0,62% para 6.060,15 pontos, penalizada sobretudo pelo sector energético e pelos títulos do BCP.

A EDP Renováveis está a cair 2,26% para 24,21 euros, a Galp recua 0,82% para 11,535 euros e a EDP desce 0,17% para 4,608 euros.

Na banca, a instituição liderada por Miguel Maya tomba 2,94% para 0,1617 euros e os CTT perdem 1,82% para 4,325 euros.

Por outro lado, a Greenvolt sobe 0,76% para 8,00 euros, a Jerónimo Martins valoriza 0,56% para 21,68 euros.

A generalidade dos mercados europeus está em queda. O alemão DAX desce 1,71%, o francês CAC recua 1,83%, o espanhol IBEX cai 1,51% e o britânico FTSE 100 perde 0,34%.

“Os mercados de ações europeus negoceiam em queda, no dia em que foi revelado que os preços no produtor da Zona Euro tiveram um disparo histórico em fevereiro, num mês em que o impacto da guerra na Ucrânia ainda terá sido limitado, uma vez que a invasão russa ocorreu no dia 24 de fevereiro. O movimento de subida das yields reflete entre outros fatores receios no mercado de dívida e isso castiga o sentimento”, explica Ramiro Loureiro, analista de Mercados do Millennium investment banking.

No mercado petrolífero, o Brent sobe 1,16% para 107,88 dólares e o WTI aprecia 1,59% para 103,58 dólares. O gás natural valoriza 2,32% para 6,172 dólares.

No mercado cambial, o euro sobe ligeiramente 0,05% para 1,0908 dólares e a libra esterlina avança 0,06% para 1,3076 dólares.