Bolsa de Lisboa recupera e encontra-se a meio da sessão no verde com EDP a liderar nos ganhos

A Bolsa de Lisboa (PSI) encontra-se a meio da sessão no ‘verde’, a valorizar 0,37%, para os 5.989,64 pontos, com a EDP a liderar nos ganhos.

A EDP está a valorizar 1,62%, para os 4,72 euros, seguida do BCP, que sobe 0,97% para os 0,1463 euros, enquanto a Sonae valoriza 0,42%, com as suas ações a valerem 1,1270 euros.

A Altri está a liderar nas perdas, desvalorizando 0,95%, com as suas ações a valerem 6,25 euros, seguida da Greenvolt, que perde 0,50% para os 7,99 euros, enquanto a Mota Engil desvaloriza 0,49%, para os 1,224 euros.

A Jerónimo Martins mantém-se inalterada com as suas ações a valerem 21,30 euros.

Quanto às principais bolsas europeias o DAX (Alemanha) está a subir 0,08%, o FTSE 100 (Reino Unido) está a valorizar 0,31%, e o IBEX 35 (Espanha) está a crescer 1,18%, enquanto o CAC 40 (França) perde 0,05%.

O analista de mercados do Millenium BCP, Ramiro Loureiro, destaca que os principais índices de ações europeus ganharam ânimo desde o arranque da sessão e a generalidade segue agora em alta, numa altura em que os holofotes se começam a voltar para as decisões de política monetária do BCE na próxima quinta-feira, que deverão ditar o primeiro aumento de juros dos últimos anos para a Zona Euro.

Ainda assim, o analista realça a correção no sector tecnológico, depois de rumores divulgados ontem ao final da tarde de que a Apple pretende desacelerar o crescimento de contratações e gastos no próximo ano em algumas divisões perante os sinais de arrefecimento económico.

“O sector Químico segue igualmente em território negativo, após a Gazprom ter mostrado força a vários compradores europeus de gás natural, um movimento que pode sinalizar que pretende manter o fornecimento limitado, reforçando o controlo da Rússia sobre a energia da região”, aponta.

O analista frisa ainda, no seio empresarial, o disparo das ações da EDF perante uma oferta de nacionalização por parte do Estado francês.

O preço do barril de petróleo está a desvalorizar, com o brent a descer 1,44% para os 104,74 dólares e o crude a desvalorizar 1,54% para os 97,89 dólares.

No mercado cambial, o euro está a ter uma valorização face ao dólar, com uma subida de 1,04%, para os 1,0246 euros.

[Atualizada às 12h19]