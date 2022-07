Bolsa de Lisboa recupera e segue sessão no ‘verde’ com Altri e Jerónimo Martins a valorizarem mais de 4%

A Bolsa de Lisboa (PSI) encontra-se a meio da sessão no ‘verde’, a valorizar 2,47%, para os 5.893,74 pontos, com todas as cotadas em terreno positivo.

A Altri está a liderar nos ganhos, com as suas ações a valorizarem 4,24%, para os 6,72 euros, seguida da Jerónimo Martins, que sobe 4,16% para os 21,04 euros, enquanto o BCP valoriza 3,44%, com as suas ações a valerem 0,1384 euros.

As principais bolsas europeias também estão todas em terreno positivo, com o DAX (Alemanha) a subir 1,62%, o FTSE 100 (Reino Unido) a valorizar 0,85%, o CAC 40 (França) a subir 0,67% e o IBEX 35 (Espanha) a valorizar 1,05%.

O preço do barril de petróleo está a valorizar, com o brent a subir 2,23% para os 101,31 dólares e o crude a valorizar 1,83% para os 97,53 dólares.

No mercado cambial, o euro está a ter uma valorização face ao dólar, com uma subida de 0,43%, para os 1,0059 euros.