Bolsa de Lisboa recupera e segue sessão no ‘verde’ com apenas uma cotada em terreno negativo

A Bolsa de Lisboa (PSI) encontra-se a meio da sessão no ‘verde’, a valorizar 0,85%, para os 5.987,75 pontos, com apenas uma cotada em terreno negativo.

A Altri lidera nos ganhos, valorizando 3,37%, com as suas ações a valerem 6,28 euros, seguida do BCP, que ganha 2,61% para os 0,1457 euros, enquanto a Greenvolt valoriza 2,47% para os 8,29 euros.

A Navigator é a única cotada em terreno negativo, a desvalorizar 0,45% com as suas ações a valerem 4,02 euros.

As ações da EDP Renováveis mantêm-se inalteradas, a valerem 24 euros.

As principais bolsas europeias também estão todas em terreno positivo, com o DAX (Alemanha) a subir 0,42%, o FTSE 100 (Reino Unido) a ganhar 0,32%, o CAC 40 (França) a subir 0,56% e o IBEX 35 (Espanha) a crescer 0,41%.

O analista de mercados do Millenium BCP, Ramiro Loureiro, destaca que “os principais índices de ações europeus ganharam ânimo e negoceiam agora em alta, mesmo após a revelação do IFO de que a confiança empresarial alemã se degradou mais do que o esperado em julho, em especial no que respeita a expectativas para os próximos meses. O presidente do instituto afirmou mesmo que a economia germânica está à beira de uma recessão”.

Ramiro Loureiro sublinha que a Banca lidera os ganhos, sustentada pelo ambiente de subida de taxas de juro, com o sector Automóvel também a seguir na linha da frente, impulsionado pelo disparo da Faurecia, depois da Forvia, fornecedor do sector formado pela francesa em parceria com a Hella, ter mostrado os seus resultados semestrais e reiterado o guidance anual.

“O PSI acompanha o exterior, puxado pelas valorizações acima dos 2% de Altri, BCP e Greenvolt”, aponta.

“No seio empresarial no exterior de notar o tombo da Philips, após ter mostrado contas muito impactadas pela guerra, inflação e lockdowns na China, desiludindo em larga escala os analistas”, frisa ainda.

O preço do barril de petróleo está a valorizar, com o brent a crescer 0,98% para os 99,34 dólares e o crude a valorizar 1,32% para os 95,95 dólares.

No mercado cambial, o euro está a ter uma valorização de 0,18% face ao dólar, para os 1,0228 dólares.