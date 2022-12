Bolsa de Lisboa recupera para o ‘verde’ a meio da sessão enquanto principais bolsas europeias seguem no ‘vermelho’

A Bolsa de Lisboa encontra-se a meio da sessão desta quinta-feira em terreno positivo, valorizando 0,55% para 5.819,11 pontos.

A Galp lidera nos ganhos, a valorizar 2,21%, com as suas ações a valerem 12,03 euros, seguida da Nos SGPS, que ganha 2,01% para os 3,86 euros, enquanto a REN avança 0,95% para os 2,645 euros.

A EDP também está a ganhar 0,82%, com as suas ações nos 4,77 euros, e a Jerónimo Martins valoriza 0,68% para os 20,78 euros.

A Semapa lidera nas perdas, desvalorizando 2%, com as suas ações a valerem 12,74 euros, seguida da EDP Renováveis que perde 1,70% para os 21,92 euros, enquanto os CTT recuam 0,78% para os 3,19 euros.

O BCP mantém as suas ações inalteradas nos 0,1429 euros.

Já as principais bolsas europeias encontram-se em terreno negativo, com o DAX (Alemanha) a desvalorizar 1,06%, o CAC 40 (França) a perder 0,99%, o IBEX 35 (Espanha) a depreciar 0,48% e o FTSE 100 (Reino Unido) a desvalorizar 0,35%.

O analista de mercados do Millenium BCP, Ramiro Loureiro, destaca que a generalidade dos índices de ações europeus negoceia em baixa, com o PSI a ser a principal exceção, puxado pelas valorizações mais expressivas de NOS, Galp, REN e EDP.

“A castigar o sentimento global estão ventos desfavoráveis vindos do lado do Atlântico e do Pacífico. Ontem ao final da tarde o Banco Central norte-americano aumentou a taxa de juro diretora em 50 pontos base, algo que já estava incorporado no mercado, mas o presidente da Fed, Jerome Powell, teve um discurso mais hawkish, ao referir que há um longo caminho a percorrer para trazer a inflação de volta ao objetivo de 2% ao ano”, aponta.

Ramiro Loureiro sublinha que governadores da Reserva Federal estimam agora que a taxa de juro se situe perto dos 5,1% no fim de 2023, enquanto os investidores estavam a aguardar por valores inferiores a 4,5%.

“Já da China vieram dados que mostram um arrefecimento económico superior ao previsto, com as vendas a retalho a recuarem quase 6% em novembro e a produção industrial a abrandar crescimento, o que se sente de forma mais vincada na queda do sector de Bens de Luxo, mas que afeta outros como o Tecnológico ou o de Recursos Naturais”, realça.

O analista salienta ainda que daqui a pouco os investidores centram as suas atenções para as decisões de políticas do Banco de Inglaterra e do BCE.

O preço do barril de petróleo está a valorizar, com o brent a ganhar 0,05% para os 82,74 dólares e o crude a valorizar 0,06% para os 77,33 dólares.

No mercado cambial, o euro está a ter uma desvalorização de 0,57% face ao dólar, para os 1,0621 euros.