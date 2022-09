Bolsa de Lisboa segue no ‘vermelho’, com BCP a tombar mais de 4%

A bolsa de Lisboa mantém-se em terreno negativo no meio da sessão desta quarta-feira, com uma perda de 0,73% para 5.404,87 pontos. A liderar as perdas está o BCP, que derrapa 4,76% para os 0,1281 euros.

De seguida, nas perdas, está a Mota-Engil, a recuar 3,60% para os 1,070 euros, com a Semapa na terceira posição (-3% para os 12,30 euros).

Ainda nas cotadas negativas, destaque para a Jerónimo Martins, que recua 1.13% para os 21,02 euros. A Galp também segue no ‘vermelho’, com uma ligeira perda de 0,08% para os 9,54 euros.

No ‘verde’ está apenas a REN, a valorizar 0,41% para 2,450 euros.

As ações da The Navigator mantém-se inalteradas, a valer 3,42 euros.

As principais bolsas europeias também negoceiam no ‘vermelho’. O alemão DAX recua 0,92%, o britânico FTSE perde 0,92%, o francês CAC desvaloriza 0,89%, e o espanhol IBEX cai 1,16%.

O analista de mercados do Millennium Investment Banking Ramiro Loureiro refere que o Banco de Inglaterra comprometeu-se hoje a “fazer o necessário” para acalmar o mercado, através da compra de títulos de dívida soberana de longa maturidade.

“Ainda assim, o sentimento permanece negativo com os investidores a avaliar os riscos das interrupções do fornecimento de gás”, alerta o analista.

Quanto ao mercado petrolífero, o preço do barril de petróleo está a valorizar. O brent está a subir 0,39% para os 85,19 dólares, e o Brent sobe 0,46% para os 78,87 dólares.

No mercado cambial, o euro está a desvalorizar 0,42% face ao dólar para os 0,9552 dólares.