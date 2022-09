Bolsa de Lisboa segue sessão no ‘verde’ com apenas duas cotadas em terreno negativo

A Bolsa de Lisboa encontra-se a meio da sessão desta terça-feira em terreno positivo, a valorizar 1,56% para 5.500,65 pontos, com apenas duas cotadas em terreno negativo

A Altri lidera nos ganhos, a valorizar 3,82%, com as suas ações a valerem 5,18 euros, seguida da Sonae, que ganha 2,80% para os 0,8635 euros, enquanto a Greenvolt cresce 2,60% para os 8,68 euros.

A Jerónimo Martins também está a valorizar 2,30%, com as suas ações a valerem 21,36 euros, a EDP está a ganhar 1% para os 4,65 euros, a Galp sobe 0,90% para os 9,44 euros e o BCP cresce 0,75% para os 0,1351 euros.

Há apenas duas cotadas no ‘vermelho’. Os CTT seguem a sessão a desvalorizar 0,57%, com as suas ações a valerem 2,60 euros, seguidos da Semapa, que perde 0,16% para os 12,32 euros.

As principais bolsas europeias estão em terreno misto, com o DAX (Alemanha) a valorizar 0,79%, o CAC 40 (França) a ganhar 0,76% e o IBEX 35 (Espanha) a crescer 0,22%, enquanto o FTSE 100 (Reino Unido) desvaloriza 0,10%.

O analista de mercados do Millenium BCP destaca que as praças europeias perdem algum fulgor e negoceiam agora entre as perdas do índice italiano e os ganhos do índice português, onde Altri, Greenvolt, EDP Renováveis e Sonae a negoceiam com valorizações acima dos 2%.

“A pressionar o sentimento podem estar os alertas da Goldman Sachs e BlackRock sobre os mercados acionistas ainda não terem incorporado o risco de uma recessão global”, aponta o analista.

Ramiro Loureiro salienta que no exterior o sector de Viagens & Lazer lidera os ganhos na Europa, e o de Recursos Naturais segue em segundo, animado pelas subidas dos preços das matérias-primas como o cobre, minério de ferro e o ouro.

“No seio empresarial as empresas de semicondutores apresentam-se em bom plano”, diz ainda.

O preço do barril de petróleo está a valorizar, com o brent a subir 1,53% para os 84,13 dólares e o crude a ganhar 1,43% para os 77,81 dólares.

No mercado cambial, o euro está a ter uma valorização de 0,27% face ao dólar, para os 0,9632 euros.