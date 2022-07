Bolsa de Lisboa segue sessão no ‘verde’ com Greenvolt a valorizar quase 5%

A Bolsa de Lisboa (PSI) encontra-se a meio da sessão no ‘verde’, a valorizar 0,32%, para os 5.903,18 pontos, com a Greenvolt a valorizar quase 5%.

A Greenvolt lidera nos ganhos, valorizando 4,89%, com as suas ações a valerem 7,93 euros, seguida da EDP Renováveis, que ganha 2,03% para os 23,63 euros, enquanto a EDP valoriza 1,77% para os 4,71 euros.

O BCP está a liderar nas perdas, desvalorizando 1,90%, com as suas ações a valerem 0,1446 euros, seguida dos CTT, que perde 1,84% para os 3,19 euros, enquanto a The Navigator desvaloriza 1,48%, para os quatro euros.

As principais bolsas europeias também estão todas em terreno positivo, invertendo o sentimento negativo da abertura, com o DAX (Alemanha) a subir 0,47%, o CAC 40 (França) a valorizar 0,40%, o FTSE 100 (Reino Unido) a ganhar 0,36%, e o IBEX 35 (Espanha) a crescer 0,32%.

O analista de mercados do Millenium BCP, Ramiro Loureiro, realça que, “pela reação de mercado, a revelação de que a atividade na Zona Euro contraiu inesperadamente em julho parece ter feito os investidores acreditarem que desta forma o BCE poderá vir a ser menos agressivo na subida de juros, depois de ontem ter elevado a taxa diretora em 50 pontos base, o primeiro aumento desde 2011 e o maior desde 2000, após um período de juro zero que vinha desde 2016. Importante referir que esta manhã um membro do concelho do BCE veio tecer declarações e não exclui a hipótese de uma subida de 50 pontos base na próxima reunião, que decorrerá a 8 de setembro”.

Ramiro Loureiro destaca, em solo britânico, os dados preliminares dos PMIs, que mostraram que a atividade na região continuou em território de expansão no mês de julho, apesar de ter mostrado uma desaceleração do ritmo de crescimento.

“A Banca contraria o sentimento e é mesmo o sector que mais recua. Nas matérias-primas de notar a subida dos preços do gás natural para distribuição na Europa, perante uma ameaça por parte da Rússia de que poderá cortar a capacidade de fornecimento de gás para 20%, dos 40% atuais, caso não receba a turbina que foi enviada para reparação”, aponta.

O preço do barril de petróleo está a desvalorizar, com o brent a descer 0,74% para os 103,09 dólares e o crude a desvalorizar 1,06% para os 95,33 dólares.

No mercado cambial, o euro está a ter uma desvalorização de ,59% face ao dólar, para os 1,0168 dólares.