Bolsa de Lisboa segue sessão no ‘verde’ em linha com principais bolsas europeias

A Bolsa de Lisboa (PSI) encontra-se a meio da sessão no ‘verde’, a valorizar 0,80%, para os 5.962,26 pontos, em linha com as principais bolsas europeias.

O BCP está a liderar nos ganhos, com as suas ações a valorizarem 3,73%, para os 0,1474 euros, seguido da Galp, que sobe 1,61% para os 9,87 euros, enquanto os CTT valorizam 1,29%, com as suas ações a valerem 3,13 euros.

Há apenas duas cotadas em terreno negativo. A Nos SGPS lidera nas perdas, desvalorizando 0,32%, com as suas ações a valerem 3,74 euros, enquanto a Sonae perde 0,27% para os 1,1230 euros.

A REN mantém-se inalterada com as suas ações a valerem 2,775 euros.

As principais bolsas europeias também estão todas em terreno positivo, com o DAX (Alemanha) a subir 1,24%, o FTSE 100 (Reino Unido) a valorizar 1,18%, o CAC 40 (França) a subir 1,37% e o IBEX 35 (Espanha) a valorizar 0,57%.

Analistas da BA&N destacam que as bolsas prosseguem a tendência de recuperação registada na última sessão, no início de uma semana que deverá ser marcada pela persistência da volatilidade devido à incerteza com os resultados das empresas, crise política em Itália, crise energética na Europa e a reunião de política monetária do BCE, que ficará marcada pela primeira subida de juros desde 2011.

Além disso, realçam que hoje serão publicadas as contas do Bank of America e Goldman Sachs e que a Tesla, a Netflix e o Twitter também apresentam resultados esta semana.

“A Fed vai subir os juros em “apenas” 75 pontos base na próxima semana. Na quinta-feira, o BCE deve manter a opção de subir os juros em 25 pontos base”, sublinham, acrescentando que a reunião do BCE será marcada pela desvalorização do euro, crise energética, crise política em Itália e probabilidade crescente de recessão económica na região.

“O mercado continua a não descontar devidamente o aperto da política monetária da Reserva Federal, que deverá subir as taxas de juro até aos 4%, pelo que os investidores devem procurar abrigo nas obrigações de maturidades mais curtas, recomenda a DWS”, frisam.

O preço do barril de petróleo está a valorizar, com o brent a subir 2,07% para os 103,25 dólares e o crude a valorizar 1,91% para os 96,38 dólares.

No mercado cambial, o euro está a ter uma valorização face ao dólar, com uma subida de 0,65%, para os 1,0152 euros.

[Atualizada às 12h16]