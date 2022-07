Bolsa de Lisboa segue sessão no ‘vermelho’ com Galp a liderar as perdas

A Bolsa de Lisboa (PSI) encontra-se a meio da sessão no ‘vermelho’, a desvalorizar 0,60%, para os 5.904,59 pontos, com a Galp a liderar nas perdas.

A Galp está a liderar nas perdas, desvalorizando 2,79%, com as suas ações a valerem 9,61 euros, seguida do BCP, que perde 2,11% para os 0,1439 euros, enquanto a REN desvaloriza 1,30%, para os 2,665 euros.

A The Navigator lidera nos ganhos, valorizando 1,94%, com as suas ações a valerem 4,09 euros, seguida da Greenvolt, que ganha 0,91% para os 7,78 euros, enquanto a Altri valoriza 0,82% para os 6,17 euros.

As ações da Corticeira Amorim e dos CTT mantém-se inalteradas, valendo 10,08 euros e 3,21 euros, respetivamente.

As principais bolsas europeias estão em terreno misto, com o DAX (Alemanha) a descer 0,52% e o FTSE 100 (Reino Unido) a perder 0,50%, enquanto o CAC 40 (França) valoriza 0,25% e o IBEX 35 (Espanha) cresce 0,22%.

O preço do barril de petróleo está a desvalorizar, com o brent a descer 4,24% para os 102,39 dólares e o crude a desvalorizar 4,55% para os 95,34 dólares.

No mercado cambial, o euro está a ter uma valorização face ao dólar, com uma subida de 0,08%, para os 1,0185.