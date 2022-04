Bolsas da Europa caem 2%. PSI fecha menos negativo mas BCP cai mais de 3%

O PSI fechou a última sessão da semana em queda de 0,87% para 6.002,91 pontos. Ainda assim caiu menos que as restantes praças europeias onde as perdas dos índices superam os 2%. O EuroStoxx 50 caiu 2,18% para 3.842,22 pontos. Já o Stoxx 600 perdeu 1,76%.

Das 15 cotadas que compõem o PSI, apenas três fecharam em alta.

A EDP Renováveis caiu 0,88% para 22,57 euros depois de hoje ter noticiado que assegurou contratos de aquisição de energia (CAEs) para a venda da energia produzida por um portfólio solar de 425 MWac nos EUA. O portfólio é composto por três projetos (Arkansas, Mississippi e Indiana) com início de operações em 2024 e com estes contratos a EDPR aumenta a sua diversificação com 4,2 GW de capacidade solar assegurada e um total de 9,3 GW de capacidade renovável assegurada para o período de 2021-2025.

Entre as várias cotadas, o destaque vai para o fraco desempenho das ações do BCP que lideraram as perdas, ao caírem 3,04% para 0,1658 euros. A Galp também se destacou pela negativa ao tombar 2,79% para 11,32 euros. A Mota-Engil caiu 2,23% para 1,314 euros; os CTT perderam 2,22% para 4,39 euros; e a Altri desceu 1,68% para 6,44 euros.

Pela positiva o destaque vai para as ações da Navigator que acabaram por terminar as negociações em terreno positivo, valorizando 2,74% para 3,82 euros. A papeleira foi beneficiada pela casa de investimento Oddo BHF que subiu o preço-alvo das ações de 3,7 euros para 4,3 euros, acima do preço médio atribuído pelos analistas consultados pela Bloomberg e que é de 4,22 euros.

A sessão de hoje voltou a ser marcada pelo sentimento negativo nos mercados internacionais, diz o analista da XTB, Henrique Tomé.

“Os mercados continuam expostos ao clima de incerteza motivado pela guerra e pelas preocupações em torno dos níveis de inflação. A juntar a tudo isto, as yields da dívida portuguesa continuam a disparar e durante esta sessão chegaram a atingir a marca dos 2%”, refere o analista da XTB na sua análise.

Já Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium BCP, disse que índice nacional registou uma performance melhor que os congéneres, recuando menos de 1%, sustentado pela valorização de 2,7% da Navigator, que recebeu uma revisão em alta.

O analista do BCP salientou que as principais praças europeias registaram perdas expressivas nesta sexta-feira que rondaram os 2% em França e na Alemanha. “Metade dos setores do Stoxx600 perderam mais de 2%, com os cíclicos como Recursos Naturais, Retalho, Viagens e Energético a tombarem em torno dos 3%”.

O FTSE 100 caiu 1,39% para 7.521,7 pontos; o CAC 40 perdeu 1,99% para 6.581,4 pontos; e o DAX caiu 2,48% para 14.142 pontos. O FTSE MIB de Milão recuou 2,12% para 24.279,6 pontos e o IBEX caiu 1,84% para 8.652,3 pontos.

As empresas de tecnologia e do luxo registaram perdas nas bolsas europeias. Segundo um comentário da MTrader, os números trimestrais da Kering vieram trazer o impacto dos confinamentos na China sobre as vendas da Gucci, e a empresa de Bens de Luxo mostrou-se cautelosa para o segudo trimestre, o que também gera pressão.

Nas empresas a belga AB InBev anunciou que sai da Rússia, mas com dor. A cervejeira vai alienar a sua participação numa parceria russa, registando uma imparidade de 1,1 mil milhões de dólares.

Adicionalmente, este fim de semana França terá a segunda volta das eleições presidenciais, onde Macron, considerado como uma solução mais pró União Europeia e aparentemente mais tranquila para os mercados, mede forças com a nacionalista Le Pen, não sendo ainda certo um desfecho favorável para o atual presidente.

Em termos macroeconómicos, “os dados preliminares dos PMIs apontaram para uma aceleração surpreendente da atividade global na Zona Euro, em abril, puxada pelo ganho de momentum nos serviços, que compensou a desaceleração na indústria, mas onde a travagem também foi mais leve que o temido”, realça o analista Ramiro Loureiro.

Os valores preliminares de atividade na zona euro até mostraram uma resiliência superior ao esperado em abril, mas nos Estados Unidos, o arrefecimento inesperado nos serviços ofuscou o ganho de ritmo na indústria, real

Os índices PMI para os serviços e para a economia britânica apontaram para um mínimo de três meses

O défice público na zona euro recuou para 5,1% do PIB em 2021 e o da União Europeia para 4,7%, tendo o peso da dívida diminuído, respetivamente, para 95,6% e 88,1% do PIB, segundo o Eurostat.

Em 2021, todos os estados-membros registaram défices com excepção da Dinamarca (2,3%) e Luxemburgo (0,9%) que registaram superavit. Os maiores défices públicos foram registados em Malta (-8%), Grécia (-7,4%), Letónia (-7.3%), Itália (-7,2%), Roménia (-7,1%), Espanha (-6,9%), Hungria (-6,8%), França (-6,5%) e Eslováquia (-6,2%).

Dados do Eurostat revelam que em 2021, Portugal apresentou um défice orçamental de 2,8% do PIB e uma dívida pública de 127,4% do PIB, sendo o terceiro país mais endividado da União Europeia (atrás da Grécia e Itália). No 4º trimestre de 2021, a Dívida Pública em Portugal situou-se em 127,4% do PIB (135,2% no 3º trimestre de 2020 e 130,6% no 3º trimestre de 2021).

Relativamente à dívida pública, catorze Estados-Membros tinham rácios da dívida pública superiores a 60% do PIB, sendo os mais elevados registados na Grécia (193,3%), Itália (150,8%), Portugal (127,4%), Espanha (118,4%), França (112,9%), Bélgica (108,2%) e Chipre (103,6%). Os mais baixos foram registados na Estónia (18,1%), Luxemburgo (24,4%), Bulgária (25,1%), Dinamarca e Suécia (ambos 36,7%).

No 4º trimestre de 2021, o saldo orçamental, corrigido de efeitos de sazonalidade e em percentagem do PIB, da Zona Euro fixou-se em -3,6% do PIB (-7,5% no 4º trimestre de 2020 e -3,8% no 3º trimestre de 2021). O saldo da UE a 27 fixou-se em -3,5% do PIB (-7% no 4º trimestre de 2020 e -3,5% no 3º trimestre de 2021). O saldo orçamental de Portugal, corrigido de efeitos de sazonalidade e em percentagem do PIB, fixou-se nos -1,2% do PIB (-5,7% no 4º trimestre de 2020 e -1,0% no 3º trimestre de 2021).

O “fantasma” de subida dos juros pelo BCE leva “yield” da dívida portuguesa a máximos desde 2018.

Christine Lagarde, presidente do BCE, admite “forte probabilidade” de subida de juros este ano.

A crescente convicção por parte dos investidores de que o Banco Central Europeu (BCE) irá subir as taxas de juro mais cedo do que o anteriormente previsto, devido à escalada da inflação, está a agravar as “yields” das dívidas soberanas da Zona Euro.

A dívida alemã a 10 anos sobe 2,39 pontos base para 0,7%. Já a dívida portuguesa a 10 anos agrava 4,07 pontos base para 1,98%, o valor mais elevado desde 20 de novembro de 2018, data em que foi atingido o valor de 2%.

O agravamento das “yields” também se fez sentir na dívida do país vizinho, que avança 3,76 pontos base para 1,93%. Em Itália a subida é ainda mais expressiva, pois é de 6,42 pontos base, para 2,67%.

O euro cai 0,46% para 1,0784 dólares.

A marcar o dia está o facto de o Bundesbank ter alertado que o embargo ao gás russo pode custar 180 mil milhões de euros à Alemanha, segundo o Financial Times. A informação consta do boletim mensal do banco central alemão, que revela também que um embargo ao gás russo retiraria até 5% ao PIB alemão em 2022. O banco central alerta que isso elevaria os preços da energia ainda mais e encaminharia a economia alemã para uma situação de recessão.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, deu uma entrevista onde diz que um embargo ocidental às importações de gás russo provavelmente não acabaria com a guerra de Putin na Ucrânia. Ao Der Spiegel, Scholz lembra que um embargo também afetará severamente o financiamento da reconstrução da Ucrânia.

O chanceler alemão diz que o corte das importações europeias de petróleo de origem russa, não só não acabaria com a guerra como ainda criaria “uma crise económica dramática” que levaria a milhões o número de desempregados na União Europeia.

“Precisamos de fazer de tudo para evitar um confronto militar direto entre a NATO e uma potência nuclear como a Rússia”, referiu Olaf Scholz em entrevista à revista alemã Der Spiegel.

“Farei de tudo para que não haja uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear”, disse ainda.

Destaque ainda para o facto de o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ter dito esta sexta-feira que não houve qualquer alteração ao plano ou ao calendário definido por Moscovo relativamente ao pagamento de gás russo em rublos por parte de empresas estrangeiras.

Os EUA de Biden continuam a ameaçar a China com sanções. “Fomos muito transparentes” ao explicar a Pequim “o que estamos a fazer [contra a Rússia] em termos de sanções, para dar uma ideia do menu de que podemos escolher se a China decidir fornecer apoio material” a Moscovo, disse Sherman a um grupo de reflexão de Bruxelas na quinta-feira. Os EUA arrastam a UE para uma posição conjunta. Após a reunião, numa declaração conjunta, o secretário-geral do serviço diplomático europeu, Stefano Sannino, e a secretária de Estado adjunta norte-americana, Wendy Sherman, disseram que continuarão a “exortar a China a não contornar e minar as sanções contra a Rússia”. Reafirmaram que “tal apoio terá consequências nas suas respetivas relações com a China”, segundo a declaração citada pela agência francesa AFP.

O Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e de referência para a Europa, recua 1,61% para 106,59 dólares por barril.