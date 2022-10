Entraste no ensino superior através do concurso nacional de acesso e com 17 valores certos ou mais? O teu rendimento familiar per capita anual vai até 12 mil euros? Então, esta oportunidade é para ti.

As Bolsas Gulbenkian Mérito destinam-se a jovens com elevada qualificação escolar e escassos recursos financeiros que se candidatam pela primeira vez a uma licenciatura no ensino superior público.

