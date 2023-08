A empresa da pasta e papel Altri está na liderança das subidas esta terça-feira de manhã com uma valorização de 1,30% para 4,55 euros.

29 Agosto 2023, 07h22

As bolsas europeias começam o antepenúltimo dia de agosto animadas. O PSI abriu a segunda sessão desta semana em terreno positivo, seguindo a tendência observada nas outras praças do Atlântico. O principal índice da bolsa portuguesa arrancou as negociações desta terça-feira com uma subida de 0,25% para 6.168,44 pontos.

Em destaque estão sobretudo três cotadas, entre as quais duas do sector energético: a EDP Renováveis, que ganha 0,91% para 17,73 euros, a Greenvolt, que sobe 0,64% para 6,30 euros, e os CTT – Correios de Portugal, que avançam 0,89% para 3,41 euros. Ainda assim, é a papeleira Altri que se posiciona acima, na liderança das subidas, com uma valorização de 1,30% para 4,550 euros.

Seguem-se empresas como a Navigator (+0,48% para 3,372 euros), a NOS (0,42% para 3,38 euros), a Galp Energia (+0,28% para 12,54 euros) e a construtora Mota-Engil (+0,38% para 2,670 euros), que esta quinta-feira à tarde apresenta os resultados do primeiro semestre de 2023. O peso-pesado BCP sobe 0,40% para 25 cêntimos.

Por outro lado, a Jerónimo Martins cai 0,34% para 23,68 euros.

No resto da Europa, à semelhança de Lisboa, o verde é a cor predominante. Ao início desta manhã, o índice alemão DAX avançava 0,35%, o francês CAC 40 somava 0,28%, o neerlandês AEX crescia 0,33%, o italiano FTSE MIB aumentava 0,31%, o britânico FTSE 100 valorizava 1,30% e o espanhol IBEX 35 crescia 0,28%. O Euro Stoxx 50 estava com uma valorização de 0,21%.

Quanto às matérias-primas, o preço do ouro negro está a cair menos de 1%, mas mantém-se acima dos 80 dólares por barril. O valor do WTI, produzido no Texas, recua 0,09% para os 80,03 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent desvaloriza 0,05% para os 83,83 dólares. No mercado cambial, o euro está a “apreciar” os ligeiros 0,02% face ao dólar para os 1,0819 dólares, enquanto a libra esterlina sobe 0,17% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,2625 dólares.