As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, à espera da confirmação da taxa de inflação da Alemanha em agosto.

8 Setembro 2023, 07h43

As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, à espera da confirmação da taxa de inflação da Alemanha em agosto.

Às 08:35 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,15% para 454,40 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,16%, 0,05% e 0,14%, bem como as de Madrid e Milão, que valorizavam 0,18% e 0,29%, respetivamente.

Depois de abrir em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando às 08:35 o principal índice, o PSI, a subir 0,08% para 6.070,41 pontos.

Na quinta-feira, Wall Street fechou mista, num dia em que foi divulgado o relatório semanal sobre os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA, que ficou abaixo do esperado, refletindo a força do mercado de trabalho.

Este facto, juntamente com a recente subida dos preços da energia, reacendeu os receios de que a Reserva Federal (Fed) volte a aumentar as taxas diretoras na próxima reunião de política monetária, no dia 20.

A Ásia fechou hoje em terreno negativo – Hong Kong suspendeu as transações devido a inundações – depois de o Japão ter revisto em baixa o crescimento do segundo trimestre em três décimas de ponto percentual, para 1,2%.

Na Europa, a queda dos preços do petróleo e das taxas de juro da dívida contribuiu para melhorar o sentimento dos investidores, embora se mantenha a prudência quanto à situação económica da região.

A esta hora, o Brent, o crude de referência na Europa, descia 0,26%, para 89,68 dólares.

Na quinta-feira, Wall Street fechou mista, com o Dow Jones a subir 0,17% para 34.500,73 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq terminou a recuar 0,89% para 13.748,83 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a subir no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0712 dólares, contra 1,0704 dólares na quinta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu a cair no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 89,72 dólares, contra 89,92 dólares na quinta-feira.

MC // SSS

Lusa/Fim