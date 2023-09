As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, à espera do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro e da produção industrial da Alemanha, num momento de debilidade económica.

7 Setembro 2023, 08h05

As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, à espera do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro e da produção industrial da Alemanha, num momento de debilidade económica.

Às 08:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a cair 0,43% para 452,35 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,46%, 0,07% e 0,35%, bem como as de Madrid e Milão, que desvalorizavam 0,34% e 0,61%, respetivamente.

Depois de abrir em baixa, a bolsa de Lisboa invertia a tendência, estando às 08:55 o principal índice, o PSI, a subir 0,16% para 6.092,02 pontos.

As bolsas continuavam a tendência de baixa na Europa, onde a subida do preço do petróleo continua a ter impacto após a decisão da Arábia Saudita e da Rússia de manterem os seus cortes voluntários de produção até ao final do ano, segundo os analistas da Link Securities, citados pela Efe.

Neste contexto, em que a subida sustentada do preço do petróleo pode afetar a inflação, do outro lado do Atlântico, Wall Street também terminou na quarta-feira a vermelho, com o mercado a recear que a Reserva Federal norte-americana (Fed) possa anunciar uma nova subida das taxas de juro.

Na quinta-feira, vários membros da Fed irão discursar, o que poderá dar algumas pistas sobre os próximos passos a dar pelo organismo que se reúne na próxima semana, bem como pelo Banco Central Europeu (BCE).

Além disso, hoje à tarde, os EUA divulgarão os pedidos de subsídio de desemprego da semana passada, “uma variável que constitui uma boa aproximação do comportamento do desemprego semanal e que é amplamente seguida pelos investidores, uma vez que serve para avaliar a evolução do desemprego e a sua evolução em termos de taxas de juro”, de acordo com os mesmos analistas.

Além dos dados do PIB da zona euro e da produção industrial da Alemanha, o mercado estará também atento à balança comercial de França e às vendas a retalho em Itália.

No mercado da dívida, os juros das obrigações alemãs a dez anos atingiam 2,644%, enquanto os juros da dívida de Portugal a dois, cinco e 10 anos desciam, mas mantinham-se acima de 3% nos três prazos.

Na quarta-feira, Wall Street fechou em baixa, com o Dow Jones a descer 0,57% para 34.443,19 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq terminou a recuar 1,06% para 13.872.27 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a cair no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0712 dólares, contra 1,0721 dólares na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu também a baixar no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 90,27 dólares, contra 90,60 dólares na quarta-feira.

