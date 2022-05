Bolsas europeias fecham em alta. BCP volta a brilhar no PSI

O PSI subiu 1,21% para 5.789,96 pontos, abaixo da performance das congéneres europeias onde as subidas superam a subida de Lisboa.

As ações do BCP subiram +3,24% para 0,1496 euros. Para além da banca a energia sustentou a subida do PSI. As ações da EDP subiram +2,25% para 4,51 euros; a Galp valorizou +2,01% para 10,66 euros; a GreenVolt avançou +2,03% para 6,54 euros; e a EDP Renováveis ganhou +1,80% para 20,93 euros.

A GreenVolt subiu em bolsa no dia em que anunciou a joint-venture entre a GreenVolt e a Green Mind Ventures (GMV) para a criação da Sustainable Energy One (SEO). Trata-se de uma parceria para investir 170 milhões de euros em projetos de energia solar em Espanha.

Há ainda a destacar as ações da Jerónimo Martins que subiram +1,71 para 19,65 euros.

Apenas três títulos fecharam em queda. Os CTT perderam na sessão -1,85% para 3,71 euros. O aumento das vendas a descoberto (short-selling) e os resultados do primeiro trimestre são os principais motores da queda dos títulos da empresa liderada por João Bento.

Já a Altri recuou -1,68% para 6,73 euros e a NOS perdeu -0,52% para 3,79 euros.

O dia foi muito positivo nas bolsas europeias. “Os mercados europeus fecharam em alta, com os principais índices a registarem subidas superiores, pese embora o ambiente mais ameno que se vive em Wall Street, após a revelação de que a inflação nos Estados Unidos se situou acima do esperado. Os setores mais cíclicos tiveram um melhor desempenho”, segundo Ramiro Loureiro, analista de mercados do BCP.

“Os ganhos são de resto transversais a quase todos os setores no universo Stoxx600, com o de Health Care e Consumo de Pessoal a serem as exceções”, escreveu o analista da MTrader.

O EuroStoxx 50 valorizou 2,62% para 3.647,9 pontos e o Stoxx 600 avançou 1,59%.

O FTSE 100 subiu 1,44% para 7.347,7 pontos; o CAC 40 ganhou 2,50% para 6.296,7 pontos; o DAX fechou em alta de 2,17% nos 13.828,6 pontos; o FTSE MIB valorizou 2,84% para 23.724,2 pontos; e o IBEX avançou 2,13% fechando nos 8.312,6 pontos.

Nas empresas o destaque vai para as ações da Thyssenkrupp (+11,22%) e do Unicredit (+10,79%) ambas animadas em dia de alta na Europa. A Thyssenkrupp disparou mais de 11%, após reportar os resultados e o UniCredit valorizou mais de 10% depois de anunciar um programa de recompra de ações e de ter aprovado um empréstimo à Telecom Italia.

Já a Alstom perdeu 5,16%, perante a divulgação de resultados e a Bayer tombou 6,22% depois de notas apontarem que o Governo de Biden pediu ao Supremo Tribunal dos EUA para rejeitar um recurso da empresa alemã.

Em termos macroeconómicos a Alemanha recebeu a a leitura final do IPC que confirmou nova subida da inflação. A inflação homóloga na Alemanha fixou-se nos 7,4% em abril, o nível mais alto em mais de 40 anos, principalmente devido à guerra na Ucrânia segundo dados da agência federal de estatística alemã.

O índice de preços ao consumidor (IPC), o principal indicador da inflação na China, também aumentou 2,1%, em abril, em termos homólogos, segundo dados oficiais divulgados hoje pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) do país.

Destaque ainda para o desemprego na OCDE que caiu para 5,1% em março, menos uma décima de um ponto percentual, marcando o 11.º mês consecutivo de declínios e o nível mais baixo desde o início da série estatística em 2001.

Foco também para os preços de petróleo que sobem mais de 5%, animados pelas notícias de que os novos casos Covid-19 na China estão a diminuir. O Brent avança 5,14% para 107,73 dólares o barril. O crude West Texas está a subir 5,65% para 105,4 dólares. Os inventários de petróleo nos EUA subiram inesperadamente. Os analistas da XTB destacam que “o relatório do departamento de energia dos EUA causou alguns movimentos no mercado do petróleo, uma vez que os inventários de crude e de gasolina aumentaram de forma inesperada”.

O euro sobe 0,11% para 1,0541 dólares.

Destaque ainda para a notícia da Lusa que refere que as reservas em divisas estrangeiras do banco central da Rússia, que atingiam máximos antes do início da invasão da Ucrânia, em fevereiro, estão a baixar, segundo dados publicados hoje pela instituição.

A dívida soberana alemã a 10 anos recua 1,44 pontos base para 0,98% ao passo que os juros de Portugal caem 6,81 pontos base para 2,07%. Espanha com os juros em queda de 7,49 pontos base para 2,03% e Itália idem com juros a recuarem 10,50 pontos base para 2,89%.

Nos mercados a Bitcoin voltou a posicionar-se abaixo do nível psicológico dos 30.000 dólares e está a tentar recuperar perto dessa zona. Entretanto, as preocupações dos investidores e a controvérsia sobre a regulamentação do mercado das criptomoedas estão a crescer, referem os analistas da XTB.