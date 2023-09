O principal índice português segue a tendência das principais praças europeias e negoceia a meio da sessão de segunda-feira em terreno positivo.

11 Setembro 2023, 11h10

A bolsa de Lisboa negoceia a meio da sessão em terreno positivo, com um avanço de 0,34% para 6.151,80 pontos.

A Navigator é a cotada que lidera os ganhos, com uma subida de 1,52% para 3,346 euros, seguida da Semapa que aumenta 1,07% para 13,26 euros. A Mota-Engil ganha 0,94% para 3.225 euros, a Altri cresce 0,89% para 4,552 euros, o BCP avança 0,70% para 0,2458 euros e a Galp valoriza 0,59% para 13,75 euros.

Em contraciclo, a Ibersol perde 1,15% para 6,88 euros, a EDP Renováveis desce 0,77% para 16,72 euros, a EDP derrapa 0,31% para 4,172 euros e a REN recua 0,20% para 2,505 euros.

As principais praças europeias negoceiam no ‘verde’, com o DAX a subir 0,57% para 15.844,0 pontos, o CAC40 a ganhar 0,58% para 7.282,89 pontos e o IBEX35 a avançar 0,41% para 9.403,14 pontos.

O analista de mercados do Millennium Investment Banking, Ramiro Loureiro, afirma que “as bolsas europeias negoceiam em alta esta manhã, pese embora o corte de estimativas económicas da Comissão Europeia para a Zona Euro em 2023, arrastadas por uma contração que o organismo estima para a economia alemã. A motivar os investidores pode estar o facto de, em simultâneo, a Comissão ter reduzido as perspetivas de inflação, fazendo acreditar que a conjuntura possa levar o BCE a pausar a subida de juros, como aliás é expectável que venha a anunciar já na próxima quinta-feira, após nove subidas da taxa de referência e que a colocaram nos atuais 4,25%”.

“A revelação de que a China voltou a registar inflação em agosto, pela primeira vez em três meses, e que a procura de crédito no país aumentou, parecem trazer esperanças de que a economia do gigante asiático possa estar a ganhar ritmo e o efeito é visível em setores como o de Recursos Naturais na Europa, um dos que beneficiariam com esse cenário. O setor da Banca está igualmente animado, em especial a banca italiana, perante notícias de que o Governo de Itália poderá reavaliar o imposto de 40% sobre os lucros extraordinários dos bancos que tinha anunciado em agosto”, salienta o analista.

No mercado do petróleo o texano WTI perde 0,48%, fixando o preço do barril nos 87,08 dólares e o Brent recua 0,23% para 90,44 dólares. O gás natural desce 1,38% para 2,569 dólares.

No mercado cambial o euro valoriza 0,29% face ao dólar, fixando-se nos 1,0730 dólares.