Eleições do Brasil: Bolsonaro mantém-se na liderança com 50% dos votos contados

Jair Bolsonaro continua na frente das votações nestas eleições para a Presidência do Brasil, com 46,31% dos votos, seguindo-se o ex-presidente Lula da Silva, com 44,87% dos votos, quando mais de metade (54,59%) das urnas estão apuradas, segundo os dados divulgados esta noite pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No Brasil, as urnas fecharam às 17h00 (21h00 em Lisboa). Em Lisboa, as urnas para estas eleições fecharam às 20h00, sendo que o encerramento foi prolongado três horas devido à forte afluência.

Domingo marcado por mais de 400 crimes eleitorais

O Brasil registou este domingo, pelo menos, 474 crimes eleitorais, segundo o boletim da Polícia Federal divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública brasileiro. De acordo com o relatório divulgado, por volta das 12:30 (hora local), pelo governo, 76 das ocorrências foram de crimes de ‘boca de urna’, 115 casos de compra de voto, nove tentativas de violação de voto, 16 casos de transporte irregular e 65 crimes cometidos nos locais de votação.

Segundo boletim do Tribunal Superior Eleitoral, 1.420 urnas eletrónicas precisaram ser substituídas em todo o país sul-americano, um número representa menos de 1% (0,27%) do total de urnas utilizadas no processo, quando 156 milhões de eleitores participam do sufrágio numa votação que, na generalidade, decorre em clima de tranquilidade.