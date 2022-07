Bolt e TáxisRAM anunciam parceria para aumentar oferta de transporte na Madeira

A partir desta segunda-feira é possível escolher entre um TVDE e um táxi na aplicação da Bolt. Este é o resultado de uma parceria entre a Bolt e a TáxisRAM, a maior associação madeirense de táxis, que pretende impulsionar o sector dos transportes na ilha.

Para incentivar os madeirenses a tirar o maior proveito possível desta parceria, vão ainda ser reforçados os descontos para os utilizadores durante os dois primeiros meses.

A Bolt está também a preparar uma campanha especial para novos utilizadores no aeroporto do Funchal, que vai iniciar em agosto, com vista a reforçar a promoção desta união entre os dois serviços de transporte de passageiros.

“Contaremos com 50 táxis associados até ao início de agosto. Acreditamos verdadeiramente que esta sinergia com a TáxisRAM só trará benefícios para todas as partes envolvidas”, destaca o responsável de Ride-hailing da Bolt em Portugal, Nuno Inácio.

“A Madeira é um dos destinos mais procurados e galardoado, tanto a nível nacional como global, e tem muito para oferecer nesse sentido; assim, sentimos que tanto os turistas que queiram desfrutar da beleza natural da ilha, como os locais para as suas deslocações diárias, terão aqui a oportunidade de usufruir de um serviço mais adequado às suas necessidades”, aponta.

“Enquanto plataforma de mobilidade, estamos muito entusiasmados com as perspetivas que este primeiro passo abre, e esperamos que este seja apenas o início de uma colaboração frutífera”, sublinha ainda.

Já na opinião do Presidente da TáxisRAM, Paulo Pereira, “este acordo entre a Bolt e a Associação TáxisRAM será uma iniciativa importante no sentido de impulsionar o sector de transporte de passageiros na Região Autónoma da Madeira. Permitirá otimizar recursos aliando a prática tradicional do exercício profissional de táxi com as novas formas associadas às plataformas online”.

Paulo Pereira realça que desta forma é possível “articular de modo eficiente os condutores destas duas modalidades, não só aumentando a disponibilidade destes serviços na Região, mas consequentemente reduzindo, também, os tempos de espera. A coexistência dos dois regimes jurídicos distintos será, desta forma, uma mais-valia para corresponder à procura que existe atualmente no sector, beneficiando tanto os madeirenses como quem visita o arquipélago”.

A empresa estoniana começou a operar em Portugal em 2018. Atualmente, o seu serviço TVDE já cobre todo o território nacional.