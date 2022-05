Boost It abre nearshore center na cidade do Porto

A Boost It, pertencente ao grupo Nexus Capital abriu na cidade do Porto um hub e um nearshop center. O espaço irá alojar equipas tecnológicas altamente qualificadas e especializadas, que irão dar apoio a clientes nacionais da zona centro e norte do país e responder aos projetos internacionais da empresa, refere a empresa em comunicado.

“Com inúmeros projetos nacionais e internacionais ligados ao sector da transformação digital, software development, e-commerce e cloud & analytics, a Boost IT está atualmente a contratar: quer aproveitar o talento da região e espera fechar o ano com 50 pessoas nesta nova unidade do Porto”.

A nível global, na área de engenharia, o objetivo é terminar 2022 com mais de 400 colaboradores na Boost It, refere o comunicado.

Tiago Soares, business diretor do novo nearshore center, explica, que “a decisão estratégia de investir no Porto é crucial para os níveis de qualidade e de eficiência que garantimos, e para o tipo de parceria de grande proximidade que fazemos questão de manter com os nossos clientes”.

“Portugal é um país pequeno. O trabalho remoto remove fronteiras e distâncias, mas ainda assim o nosso modelo de trabalho passa pelo próximo e constante acompanhamento dos nossos clientes. Este centro vai permitir-nos oferecer um serviço de ainda maior qualidade, e explorar mais facilmente novas oportunidades de negócio nacionais e internacionais”, refere ainda.

À semelhança do que existe em Lisboa, a Boost It vai também “promover uma ligação estreita com o mundo académico na zona centro e norte, e estabelecer parcerias e sinergias com as universidades e polos tecnológicos. Além disso, vai ter um papel ativo junto das comunidades tecnológicas e na organização de MeetUps”.

“A ligação entre o mundo empresarial e académico é muito importante. Promove a inovação, a colaboração, o talento qualificado, a criação de projetos disruptivos, traz vantagens inegáveis para ambas as partes. Queremos replicar no Porto a estrutura que temos em Lisboa. A nossa estratégia passa por continuar a apostar em Portugal, e no enorme talento que existe no nosso país, para apoiarmos os nossos clientes portugueses e internacionais. Em 2022 queremos continuar a expandir a marca BOOST IT, os nossos negócios, as nossas equipas e diversificar a nossa gama de serviços no mercado nacional e internacional. Queremos ser uma referência para os nossos clientes e para os nossos colaboradores, queremos ter os melhores projetos, acesso às tecnologias mais recentes, e ser capazes de proporcionar um projeto nacional ou internacional de carreira a longo prazo”, diz Bruno Ribeiro, CEO da Boost It.

A BOOST IT encerrou 2021 com um volume de faturação superior a 13 milhões de euros, valor que representa um crescimento de 77,4% face a 2020. A empresa estima terminar 2022 com uma faturação de 17, milhões.