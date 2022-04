Boris Johnson afirma que negociações sobre paz na Ucrânia estão condenadas devido ao “crocodilo” Putin

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse esta quinta-feira que as negociações de paz na Ucrânia estão “condenadas”. Johnson acrescentou que qualquer conversa sobre paz “provavelmente irá fracassar”, comparando as conversas com Vladimir Putin a uma negociação com um “crocodilo”, segundo a “Reuters”.

Johnson disse que lidar com Putin era como “um crocodilo quando está com a perna na boca” e disse que é vital que os países ocidentais continuem a enviar armas para a Ucrânia.

O primeiro-ministro britânico fez a comparação enquanto se dirigia à Índia, cujo objetivo é incentivar o seu homólogo, Narendra Modi, a mudar de posição, atualmente neutra, em relação à guerra na Ucrânia. Johnson minimizou a probabilidade de a Índia encerrar os seus laços de longa data com a Rússia.

“É muito difícil ver como é que os ucranianos podem negociar com Putin agora, dada a sua manifesta falta de boa fé”, disse Johnson aos jornalistas. “A sua estratégia, que é evidente, é tentar engolir e capturar o máximo possível da Ucrânia e talvez ter algum tipo de negociação de uma posição de força.”

Johnson disse que líderes mundiais, incluindo o presidente dos EUA, Joe Biden, concordaram em fazer uma chamada esta semana, para discutirem o fornecimento de mais armas à Ucrânia, incluindo artilharia, enquanto a Rússia intensifica os seus ataques no leste da Ucrânia.

Ucrânia e Rússia não mantêm conversações de paz desde 29 de março, e a atmosfera entre os dois países piorou com as alegações ucranianas de que tropas russas realizaram atrocidades na cidade de Bucha, perto de Kiev. Moscovo negou as alegações.