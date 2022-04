Boris Johnson considera “realista” que guerra na Ucrânia dure até ao final de 2023

Boris Johnson, considerou ser uma “possibilidade realista” que a invasão russa da Ucrânia dure até ao final do próximo ano. As afirmações, proferidas durante uma conferência em Deli, India, surgem em resposta a um relatório das agências de inteligência que fizeram uma estimativa sobre a duração do conflito armado no leste da Europa, avança a “BBC”.

“Putin tem um exército enorme. Ele tem uma posição política muito difícil porque cometeu um erro catastrófico”, comentou Johnson.

O primeiro-ministro britânico acrescentou que “a única opção que ele [Putin] tem agora, realmente, é continuar a tentar utilizar a sua abordagem terrível e esmagadora impulsionada pela artilharia, tentando esmagar os ucranianos”.

Apesar de reconhecer a superioridade militar da Rússia sobre a Ucrânia, Johnson sublinha que Putin “não será capaz de conquistar o espírito do povo ucraniano”.

No entanto, o líder do governo britânico afirmou na quinta-feira, 21 de abril, que as negociações de paz na Ucrânia estão “condenadas”. Johnson acrescentou que qualquer conversa sobre paz “provavelmente irá fracassar”, comparando as conversas com Vladimir Putin a uma negociação com um “crocodilo”.

Johnson disse que lidar com Putin era como “um crocodilo quando está com a perna na boca”, acrescentando ser “vital” que os países ocidentais continuem a enviar armas para a Ucrânia.