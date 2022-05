Boris Johnson: foi bonita a festa, pá

Só o primeiro-ministro Boris Johnson parece ter encontrado motivos para não sucumbir aos resultados das eleições regionais que tiveram lugar no Reino Unido esta quinta-feira – tendo optado por falar em “resultados mistos” e “ganhos importantes em algumas regiões. Mas o certo é que uma parte das principais regiões e localidades (nomeadamente Londres) estão agora nas mãos da oposição. Liberais, verdes e trabalhistas repartem a vitória nas eleições e colocam mais pressão sobre o governo de Downing Street.

A esmagadora maioria dos analistas não parece ter dúvidas: Johnson está a pagar um elevado preço pelo escândalo do PartyGate – como é conhecida a realização de festas proibidas (porque em tempo de confinamento pandémico) organizadas em Downing Street ou em casa de elementos do governo. Foi bonita a festa, pá, para parafrasear uma velha música do cantor brasileiro Chico Buarque, mas os resultados não podiam ser piores.

Os eleitores britânicos não perdoaram nem as festas, nem – principalmente – a forma displicente como Boris Johnson se foi referindo à questão, num misto entre o distanciamento e a galhofa que aparentemente não agradou aos súbditos de Sua Majestade.

Para mais, veio ainda juntar-se um recente novo escândalo: o do deputado conservador Neil Parish, apanhado a ver pornografia em plena câmara dos comuns – a primeira vez inadvertidamente, a segunda por não ter conseguido resistir ao impulso, disse, no momento em que se demitiu.

Johnson tinha a convicção de que a sua prestação na frente da economia – onde as coisas parecem não correr tão mal como o previsto entre os detratores do Brexit – mas principalmente na da exposição internacional patrocinada pela guerra na Ucrânia seriam suficientes para o colocar a salvo de maus resultados nas eleições desta quinta-feira. Mas, como afirmava a maioria dos analistas britânicos, não foi nada disso que aconteceu.

Mas nem todas as vitórias têm o mesmo sabor. Os trabalhistas – que ainda são os líderes da oposição – venceram em Londres, mas não têm motivos para grandes satisfações quando olham para os resultados gerais que conseguiram no Reino Unido. No ‘país profundo’, sucedeu o mesmo que já tinha acontecido em eleições regionais intercalares no ano passado: os eleitores estão a aproximar-se paulatinamente dos liberais, para quem uma parte do país parece querer transferir a qualidade de líder da oposição.

Os verdes – que no quadro político britânico podem ser confundidos com a esquerda radical do continente – também estão e tempo de forte crescimento.