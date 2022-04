Boris Johnson: “não acho que ‘homens biológicos’ devam competir em eventos desportivos femininos”

Boris Johnson disse acreditar que os “homens biológicos”não devem poder competir no desporto feminino, e que as mulheres devem ter espaços dedicados em hospitais, prisões e balneários, à medida que expandia as suas opiniões sobre o tratamento de pessoas transgénero.

“Não acho que os homens biológicos devam competir em eventos desportivos femininos — talvez seja uma coisa controversa a dizer, mas parece-me ser sensato”, cita a “Bloomberg” as declarações de Johnson, esta quarta-feira. “Também acho que as mulheres devem ter espaços que são — seja em hospitais ou prisões ou vestiários ou onde quer que seja — dedicados às mulheres. É o que o meu pensamento desenvolveu sobre este assunto. Se isso me coloca em conflito com outros, então temos que resolver tudo”.

De acordo com a agência, o primeiro-ministro do Reino Unido também defendeu não incluir pessoas transgénero na proposta de proibição do governo da chamada terapia de conversão — uma exclusão que desencadeou o cancelamento de uma grande conferência devido a uma reação generalizada das organizações LGBTQ. A prática desacreditada procura tentar converter homossexuais e transgénero para serem heterossexuais ou cisgénero.

“Há complexidades e sensibilidades quando se passa da área da sexualidade para a questão do género, e receio que haja coisas que ainda precisam de ser trabalhadas”, disse Johnson aos jornalistas na quarta-feira.

As declarações são as mais expansivas até à data de Johnson sobre questões transgénero. tema que pode ser usado como linha divisória-chave pelo Partido Trabalhista, principal partido da oposição, antes das eleições legislativas em 2024.

O primeiro-ministro afirmou no mês passado que a biologia deveria ser um fator chave para determinar se uma pessoa transgénero é identificada como um homem ou uma mulher, a sua primeira grande incursão num debate público cada vez mais acalorado na Grã-Bretanha.

Ao fazê-lo, estabeleceu um marcador claro entre ele e o seu principal opositor Keir Starmer, que tem apoiado os apelos para que as pessoas transgénero obtenham o reconhecimento legal do seu género com base na auto-declaração, em vez de precisarem de um diagnóstico médico.

O comentário de Starmer de que “as mulheres transgénero são mulheres” suscitou críticas da escritora J.K. Rowling, que alertou que “a raiva estava a aumentar entre as mulheres de todas as classes sociais”.

No mês passado, a atleta olímpica britânica Sharron Davies acusou a deputada trabalhista de “abandonar” os direitos das mulheres depois de ter defendido a nadadora Lia Thomas, a primeira atleta transgénero a ganhar um campeonato universitário norte-americano.