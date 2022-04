Boris Johnson visita Índia na próxima semana para reforçar comércio e defesa

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, desloca-se na próxima semana à Índia, uma visita que está prevista desde 2019, para reforçar laços comerciais e de segurança entre os dois países, anunciou hoje o governo britânico.

A visita começa na quinta-feira, em Ahmedabad, onde Johnson se reunirá com dirigentes de grandes empresas, naquela que será a primeira visita de um primeiro-ministro do Reino Unido ao estado de Gujarat, o quinto maior da Índia e local de origem de quase metade da população indiana que vive em território britânico.

Na sexta-feira, Boris Johnson deverá reunir-se em Nova Deli com seu homólogo indiano, Narendra Modi, com quem discutirá questões de interesse comum como a “defesa estratégica e relações diplomáticas e económicas”, com o objetivo de “aprofundar a colaboração e intensificar a cooperação de segurança no Indo-Pacífico”, adianta o governo britânico em comunicado.

Segundo a nota, o líder conservador aproveitará a visita para promover as negociações de um Acordo de Comércio Livre bilateral, que começaram no início deste ano, uma prioridade britânica após o ‘Brexit’.

O governo britânico estima que um acordo com a Índia poderia aumentar o comércio total do Reino Unido até 28 milhões de libras (cerca de 34 milhões de euros) anualmente até 2035.

“Quando enfrentamos ameaças à nossa paz e prosperidade por parte de Estados autocráticos, é vital que as democracias e os amigos permaneçam juntos”, afirmou Boris Johnson sobre a viagem.

“A Índia, como uma grande potência económica e a maior democracia do mundo, é um parceiro estratégico muito valioso para o Reino Unido nestes tempos incertos”, acrescentou.

Boris Johnson queria que a sua primeira viagem internacional depois de chegar ao poder, em 2019, fosse à Índia, mas a visita teve que ser adiada várias vezes devido à pandemia.